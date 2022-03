Danny Makkelie krijgt absolute Champions League-kraker toegewezen

Maandag, 7 maart 2022 om 11:06 • Chris Meijer

De UEFA heeft Danny Makkelie een uitermate fraai affiche toegekend. De 39-jarige arbiter heeft woensdag in het Santiago Bernabéu de leiding over het duel tussen Real Madrid en Paris Saint-Germain in de achtste finale van de Champions League. De heenwedstrijd in Parijs eindigde drie weken geleden in een 1-0 overwinning voor les Parisiens.

Hessel Steegstra en Jan de Vries - de vaste assistenten van Makkelie - fungeren in Madrid als grensrechters, terwijl Allard Lindhout de vierde official is. Makkelie wordt van afstand bijgestaan door Pol van Boekel en Kevin Blom, die als videoscheidsrechter en assistent-videoscheidsrechter zijn aangewezen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Voor Real Madrid is Makkelie geen onbekende: hij had vorig seizoen ook de leiding over de heenwedstrijd van de halve finale tegen Chelsea. Makkelie floot dit seizoen reeds vier wedstrijden in het hoofdtoernooi van de Champions League. Real Madrid moet woensdagavond (vanaf 21.00 uur) een 1-0 achterstand zien goed te maken: PSG won de heenwedstrijd door een doelpunt van Kylian Mbappé in blessuretijd.