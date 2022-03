Topclubs op scherp gezet: Borussia Dortmund weigert 42,5 miljoen te betalen

Maandag, 7 maart 2022 om 10:44 • Chris Meijer • Laatste update: 10:55

Het lijkt er momenteel niet op dat Karim Adeyemi de overstap gaat maken naar Borussia Dortmund. Ruhr Nachrichten meldt dat de gesprekken tussen die Borussen en Red Bull Salzburg stilgelegd zijn. Er is vooralsnog sprake van een te groot verschil tussen vraag en aanbod, waardoor andere Europese topclubs de mogelijkheid lijken te krijgen om zich in de strijd om Adeyemi te mengen.

Adeyemi werd door Red Bull Salzburg op zestienjarige leeftijd weggehaald bij Unterhaching. De twintigjarige spits brak twee jaar geleden door in het eerste elftal van de Oostenrijkse topclub en beleeft nu met 19 doelpunten in 33 officiële wedstrijden een ijzersterk seizoen. Mede daardoor werd Adeyemi in september van het vorige kalenderjaar voor het eerst opgeroepen voor de nationale ploeg van Duitsland. Inmiddels heeft de Duitser met Nigeriaanse roots drie interlands achter zijn naam staan.

Naast Borussia Dortmund zouden ook onder meer Bayern München, RB Leipzig, Liverpool, Paris Saint-Germain en Barcelona Adeyemi op de korrel hebben. Adeyemi speelde tussen zijn zevende en elfde in de jeugdopleiding van Bayern. “Bij Bayern werd snel duidelijk dat er een heel precies plan bestond. Als je daar als speler van afweek, kreeg je doorgaans weinig steun”, zei Adeyemi over zijn vertrek bij Bayern in aanloop naar het weerzien in de achtste finale van de Champions League. Red Bull Salzburg speelde drie weken geleden met 1-1 gelijk tegen Bayern, komende dinsdag staat de return in München op het programma.

“Het valt te bezien of ik daadwerkelijk discipline tekort kwam. Ik denk niet dat dit een doorslaggevende factor was. Het paste gewoon niet meer bij Bayern, we konden niet met elkaar opschieten. Maar dat is nieuws van gister”, sprak de in München opgegroeide Adeyemi. Nadat hij zich bij Unterhaching in de kijker had gespeeld, verkoos hij een overstap naar Red Bull Salzburg - op bijna twee uur rijden van München - boven onder meer Chelsea en Liverpool.

“Ik heb al vaker gezegd: mijn focus ligt bij Salzburg. Niets is zeker. We zullen zien wat er in de zomer gebeurt”, gaf Adeyemi te kennen. Er werd eerder al melding gemaakt van een persoonlijk akkoord tussen de jonge spits en Borussia Dortmund, waar hij de opvolger van Erling Braut Haaland moet worden. Red Bull Salzburg verlangt voorlopig echter een transfersom van 42,5 miljoen euro voor het nog tot medio 2024 lopende contract van Adeyemi, wat te gortig is voor de huidige nummer twee van de Bundesliga.