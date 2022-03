‘Haaland neemt binnen enkele weken beslissing: keuze tussen twee clubs’

Maandag, 7 maart 2022 om 09:03 • Chris Meijer • Laatste update: 09:28

Er komt binnen enkele weken duidelijkheid over de nabije toekomst van Erling Braut Haaland. The Athletic meldt dat 21-jarige Noorse spits van Borussia Dortmund zoals het er nu naar uitziet een keuze gaat maken tussen Real Madrid en Manchester City. Haaland is door een afkoopclausule in zijn tot medio 2024 lopende contract komende zomer voor 75 miljoen euro op te pikken in Duitsland.

De laatste maanden wordt er onophoudelijk gespeculeerd over de toekomst van Haaland. Zijn entourage zou ook gesproken hebben met Bayern München, Paris Saint-Germain en Barcelona. De Catalanen steken niet onder stoelen of banken dat de naam van de spits bovenaan het verlanglijstje staat. “De club werkt eraan. Makkelijk is het niet, maar er liggen zeker kansen. Wij zijn Barcelona en doen alles binnen onze mogelijkheden”, zei Enric Masip, adviseur van Barcelona-president Joan Laporta, afgelopen weekeinde in gesprek met TV3.

De entourage van Haaland zou zelfs om de tafel hebben gezeten met Xavi en Jordi Cruijff, maar Barcelona heeft momenteel niet de beste papieren om hem binnen te halen. De gegadigden voor Haaland krijgen binnen enkele weken duidelijkheid en op dit moment lijkt hij een keuze te gaan maken tussen Manchester City en Real Madrid, mede door de transfersom, de commissies en het salaris dat betaald moet worden. De zomerse komst van Haaland heeft bij Manchester City de prioriteit.

Dat is bij Real Madrid momenteel niet het geval, want in de Spaanse hoofdstad is men eerst bezig met de transfervrije komst van Kylian Mbappé. Het liefst zou de Koninklijke Haaland in de zomer van 2023 pas oppikken bij Borussia Dortmund. Maar indien het nodig Haaland komende zomer al te halen, wordt dat in de Spaanse hoofdstad niet nagelaten. Dat Haaland in Madrid moet gaan concurreren met Karim Benzema en mogelijk Mbappé - al wordt er de laatste tijd ook gespeculeerd over een langer verblijf bij PSG - zou in het voordeel van Manchester City zijn.

Borussia Dortmund telde in januari 2020 twintig miljoen euro neer om de vijftienvoudig Noors international over te nemen van Red Bull Salzburg. Sindsdien was Haaland in 79 wedstrijden in het shirt van de huidige nummer twee van de Bundesliga goed voor 80 doelpunten en 21 assists.