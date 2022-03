Ajax ziet af van komst van Robbin Ruiter en vervolgt zoektocht

Maandag, 7 maart 2022 om 08:42 • Laatste update: 09:00

Robbin Ruiter gaat niet aan de slag bij Ajax. Voetbal International meldt dat de Amsterdammers weliswaar ‘te spreken waren’ over de fitheid van de 34-jarige doelman, maar de voorkeur geven aan ‘een keeper met meer internationale ervaring’. Ajax is door personele problemen in het keepersgilde op zoek naar een noodverband.

Door blessures van Maarten Stekelenburg, Remko Pasveer en Jay Gorter is André Onana momenteel de enige fitte doelman in de selectie van Ajax. In de zoektocht naar een tijdelijk noodverband voor dit keepersprobleem kwamen de Amsterdammers voor het weekeinde uit bij Ruiter, wiens contract bij Willem II ruim een maand geleden ontbonden werd. Ruiter werd donderdagmiddag getest door Ajax, dat een dag later direct een besluit zou nemen. De beslissing werd echter uitgesteld.

Ajax zou meer opties hebben, onder wie Przemyslaw Tyton. De 35-jarige Poolse doelman - in het verleden actief voor onder meer Roda JC Kerkrade en PSV - zit zonder club nadat zijn contract bij FC Cincinnati in januari afliep en geldt als een van de opties in de zoektocht naar een ‘iets meer internationaal ervaren keeper’. Dat zou ook de reden zijn dat Ajax heeft afgezien van de komst van Ruiter.

“Robbin Ruiter gaat niet naar Ajax. De Amsterdammers waren te spreken over de fitheid van de voormalig Utrecht-doelman, maar geven de voorkeur aan een keeper met meer internationale ervaring. Er wordt snel duidelijkheid verwacht”, schrijft Stef de Bont, verslaggever voor Voetbal International, op Twitter. Ruiter keepte in Nederland achtereenvolgens voor FC Volendam, FC Utrecht, PSV en Willem II. Tussendoor maakte hij een uitstapje naar Sunderland. Eind januari werd zijn contract bij Willem II per direct ontbonden, ondanks dat die verbintenis nog doorliep tot de zomer.