Van Hooijdonk: ‘Dat leek mij een meer dan uitstekende spits voor Ajax’

Maandag, 7 maart 2022 om 08:04 • Laatste update: 08:19

Sébastien Haller was zondagavond onderwerp van gesprek in het programma Studio Voetbal van de NOS. Theo Janssen vindt dat de spits het ‘prima’ doet bij Ajax, maar is nog altijd van mening dat hij onvoldoende kan meevoetballen in het spel van de Amsterdammers. Pierre van Hooijdonk vroeg zich echter af wat belangrijker is voor een spits en wees als antwoord op het feit dat Kasper Dolberg Ajax ook heeft moeten verlaten.

“Ik vind hem geen geweldige spits. Die tweede goal (tegen RKC Waalwijk, red.) maakt hij fantastisch af. In de zestien vind ik hem heel goed, een prima spits. Alleen met meevoetballen en combineren heeft hij heel veel moeite”, zo begon Janssen in het praatprogramma. Haller was dit seizoen reeds goed voor 31 doelpunten in 32 wedstrijden. “Het is voor een spits bij Ajax ideaal voetballen. Je krijgt altijd kansen, grote kansen. Als je bij Ajax in de spits staat, heb je aan het einde van het seizoen sowieso twintig goals.”

“Ik vind dat je hem tekortdoet, want ik vind dat Haller wel wat toevoegt”, oordeelde de eveneens aanwezige Ron Jans, trainer van FC Twente. “Als Ajax onder druk komt, kunnen ze de lange bal spelen en kan hij de bal vasthouden. Ik vind dat hij ten opzichte van zijn tijd bij FC Utrecht enorm verbeterd is, want hij is steeds bezig om druk te zetten naar één kant en werkt keihard. Hij maakt enorm veel goals.”

“Ik zeg niet dat hij niet hard werkt, ik vind hem een jongen die heel graag wil en er veel energie in gooit”, reageerde Janssen. “Alleen als ze gaan combineren en hij de bal krijgt, gaat het vaak fout. PSV heeft met Zahavi hetzelfde probleem. Dan zijn ze fantastisch aan het combineren en komt de bal bij Zahavi, dan gaat het fout. Dat heeft Haller ook een beetje.” Jans haakte in: “Je hebt niet elf mensen nodig die in de kleine ruimte voetballen. Je hebt ook mensen nodig die het afmaken en dat doet hij fantastisch, vind ik.”

“Kies je dan liever voor iemand die in de combinatie beter is en minder doelpunten maakt? Of voor iemand die meer goals maakt en wat minder in de combinatie is?”, zo vroeg Van Hooijdonk zich af. Janssen antwoordde: “Haller doet het prima, maar ik denk alleen dat hij voor Ajax niet goed genoeg is. Er is bij Ajax altijd kritiek op een spits. Waarom? We willen daar iemand hebben die ook goed kan voetballen, toch? Ik ben het met je eens: een spits moet goals maken. Dat is het allerbelangrijkste.”

“Dolberg. Die kon aardig ballen, toch? Dat leek mij een meer dan uitstekende spits voor Ajax”, zei Van Hooijdonk als reactie op de woorden van Janssen. Dolberg speelde tussen 2016 en 2019 119 wedstrijden, waarin hij goed was voor 45 doelpunten. De 24-jarige Deense spits verkaste bijna drie jaar geleden voor 20,5 miljoen euro naar OGC Nice. In Franse dienst verzorgde Dolberg tot dusver 24 doelpunten in 77 wedstrijden.