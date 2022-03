Driessen maant KNVB te wachten met Koeman en wijst op andere kandidaat

Maandag, 7 maart 2022 om 07:11

Valentijn Driessen vindt dat de KNVB Ronald Koeman nog niet moet vastleggen als de opvolger van Louis van Gaal na het WK in Qatar. De chef voetbal van De Telegraaf schrijft in zijn column voor de krant dat de eerste termijn van Koeman als bondscoach van Oranje weliswaar mag meewegen, maar dat er tevens niet vergeten mag worden dat hij het Nederlands elftal in de steek liet voor Barcelona en daar niet wist te overtuigen. Bovendien waarschuwt Driessen dat er de komende maanden nog veel kan veranderen.

Driessen noemt Koeman een ‘goede opvolger van Van Gaal’ en ‘een serieuze kandidaat’, maar vindt tegelijkertijd dat de KNVB ‘maatwerk’ moet leveren en moet kijken naar de situatie bij Oranje. “Koemans eerste periode mag meewegen, maar kan niet de doorslag geven omdat het geen garantie biedt voor de toekomst. Het is voorbarig hem nu te strikken omdat het anders te laat kan zijn. Tien maanden in de voetballerij is een eeuwigheid”, aldus Driessen, die de vergelijking trekt met de voortijdige aanstelling van Danny Blind. Oranje liep vervolgens het EK van 2016 en het WK van 2018 mis.

“Koeman wil, maar haast is niet geboden. Stel je voor dat Guardiola beschikbaar is en openstaat voor Oranje”, schrijft Driessen. Hij zag Koeman de afgelopen dagen in de media nadrukkelijk solliciteren voor de opvolging van Van Gaal, die in januari 2023 na het WK in Qatar uit dienst treedt bij de KNVB. “Vergeten wordt dat Koeman na een succesperiode bij Oranje met de noorderzon naar Barcelona vertrok in augustus 2020. Hij liet de KNVB en de spelers in de steek.”

Driessen schrijft het mislukte EK van Oranje daardoor deels op het conto van Koeman komt, aangezien er in zijn woorden geen klik bestond tussen zijn opvolger Frank de Boer en de selectie. “In Barcelona raakte Koeman even zwaar beschadigd als De Boer bij Oranje”, stelt Driessen. Hij mist de zelfkritiek bij Koeman, die Barcelona ‘nooit liet swingen’. “Op zich niet vreemd, want Koeman is een pragmatische, realistische coach en geen idealist zoals zijn goede vriend Pep Guardiola. Xavi is dat veel meer en past beter bij FC Barcelona, omdat bij hem alles in het teken staat van de revival van het tiki-taka voetbal.”