Rayane Bounida tekent maandag bij Ajax, salaris vormt ‘geen enkel thema’

Maandag, 7 maart 2022 om 06:51

Rayane Bounida gaat maandag bij Ajax zijn eerste profcontract tekenen. De Telegraaf schrijft dat de aanvallende middenvelder zijn handtekening gaat zetten onder een contract tot medio 2025, die op vanaf zijn achttiende met nog eens twee jaar verlengd wordt. Bounida maakte zondag al wereldkundig dat hij Anderlecht na dit seizoen achter zich gaat laten.

Belgische media meldden eerder dat Anderlecht en Bounida het niet eens waren geworden over een profcontract doordat hij een jaarsalaris van 700.000 euro zou hebben gevraagd. De Telegraaf schrijft dat dit bedrag volgens betrokkenen niet klopt en dat ondanks de speculatie over ‘de enorme som geld die Bounida bij Ajax zal verdienen’, het salaris ‘geen enkel thema’ zou zijn. Bounida had in La Liga, de Ligue 1 of de Premier League een veelvoud kunnen verdienen.

Onder meer Barcelona, Paris Saint-Germain en Manchester City zaten eveneens achter Bounida aan, maar Ajax zou hem een jaar geleden al hebben overgehaald. Hij kreeg toen een rondleiding op De Toekomst en in de Johan Cruijff ArenA. Bij de rondleiding waren de familie van de Belgische Marokkaan en ook Mo Nouri, de broer van Abdelhak Nouri, aanwezig. Ajax probeerde Bounida ervan te overtuigen dat de Amsterdamse club de ideale tussenstap is, in plaats van direct de overstap naar de Europese top te maken.

Bounida kreeg een uitgebreide presentatie van de toenmalige directeur voetbalzaken Marc Overmars, algemeen directeur Edwin van der Sar, hoofd jeugdscouting Casimir Westerveld en hoofd opleidingen Said Ouaali, waarin zijn weg naar het eerste elftal van Ajax uitgestippeld werd. ‘Om optimaal te kunnen acclimatiseren’ sluit Bounida volgend seizoen aan bij de Onder 17 van Ajax. De Amsterdammers kunnen het toptalent voor een opleidingsvergoeding weghalen uit Brussel, aangezien hij nog geen profcontract had getekend bij Anderlecht.

Anderlecht mocht hem vanaf zijn vijftiende verjaardag vastleggen, maar aanvankelijk werd de boot afgehouden om ‘te focussen op zijn opleiding en school’. Toen beide partijen wel in gesprek gingen, werd al snel duidelijk dat er een fors verschil is tussen vraag en aanbod. De financiële situatie van Anderlecht is nog niet al te rooskleurig, maar toch was de Belgische topclub bereid om ‘uitzonderlijk veel verder te gaan’ dan het salarisplafond dat er voor jeugdspelers bestaat. “Mijn hart is paars, waar ik ook ga”, zo schreef Bounida zondag naar zijn 373.000 volgers bij een video op Instagram waarmee hij afscheid nam van Anderlecht.