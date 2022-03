Perez verwacht luxeprobleem bij PSV: ‘Ik denk dat hij de pineut is’

Maandag, 7 maart 2022 om 00:08 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 00:18

Kenneth Perez verwacht dat Roger Schmidt donderdag in het Conference League-duel met FC Kopenhagen geen basisplaats zal inruimen voor Joey Veerman. Cody Gakpo maakte zondag tegen Heracles Almelo (3-1 winst) zijn rentree na een blessure, waardoor de mogelijkheid bestaat dat Veerman zijn plaats in de basiself tegen de koploper van de Deense Superliga kwijtraakt. Perez is van mening dat Schmidt een plek voor Veerman moet inruimen op een van de twee controlerende posities.

De terugkeer van herstelde Gakpo kan Schmidt in de komende weken een luxeprobleem bezorgen. Kees Kwakman vindt het gewaagd om het defensieve blok, bestaande uit Ibrahim Sangaré en Guti, uit elkaar te halen. “Dat duo versterkt elkaar wel, waarbij Sangaré iets meer naar voren is gaan spelen sinds Guti erbij is gekomen”, zegt de analist zondagavond bij Dit was het Weekend. “Ik vind wel dat Guti eigenlijk beter weet wat hij wel en niet kan dan Sangaré.”

Perez kan de woorden van zijn collega-analist alleen maar beamen. “Ik denk dat Sangaré ook is gaan geloven wat er wordt gezegd: ‘Hij kan eigenlijk veel beter voetballen dan mensen denken en hij gaat echt honderd miljoen euro opleveren met de verkoop aan een club uit de Premier League’”, geeft Perez aan. “Hij doet best veel gekke dingen. Je kan mij toch niet vertellen dat je in de Nederlandse competitie in negen van de tien wedstrijden niet aan één van de twee (Sangaré of Guti, red.) genoeg hebt. Je ziet toch wat Joey Veerman brengt qua plezier, hersenen en slimheid.”

Volgens Perez had Schmidt Sangaré tijdens het thuisduel met Heracles Almelo helemaal niet nodig. “Ik denk dat Veerman (tegen FC Kopenhagen, red.) de pineut is. Roger Schmidt vindt ook balans en betrouwbaarheid heel belangrijk, maar ik vind Veerman ook heel betrouwbaar aan de bal”, zo sluit de analist af. Veerman werd na afloop van het gewonnen duel met Heracles bij ESPN ook al geloofd door Marciano Vink. "Alles wat hij aanraakt is raak. Hij komt in de ruimte en is continu aanspeelbaar en heeft overzicht”, stelt de analist. “Veerman heeft oog voor de vrijlopende speler, maar voert het ook nog uit. Hij is een rustpunt. Ik ben benieuwd waar hij gaat staan als Cody Gakpo weer helemaal fit is. Luxeprobleem? Ja, dat denk ik.”