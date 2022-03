Arno Vermeulen kritisch op Tadic: ‘Kreeg er pijn van in mijn buik’

Zondag, 6 maart 2022 om 23:52

Arno Vermeulen is kritisch over het interview dat Dusan Tadic heeft gegeven aan de NOS. Uit de mond van de aanvoerder werd opgetekend dat de verhalen over het grensoverschrijdend gedrag van Overmars hem niet interesseerden. Tadic liet bovendien weten dat het nu beter met Overmars gaat en hij het ‘even moeilijk’ gehad heeft. Vermeulen vindt het onterecht dat de voormalig technisch directeur door Tadic als een slachtoffer afgeschilderd wordt.

"Ik kreeg er wel pijn in mijn buik van. Ik dacht wel: jeminee, gaat het weer mis bij Ajax, want hij is toch de aanvoerder van Ajax die op dat moment zo’n interview geeft”, zegt Vermeulen zondagavond bij Studio Voetbal van de NOS. “Het probleem is: niemand vindt het denk ik erg dat hij loyaal is aan Marc Overmars, als hij daar een hele goede relatie mee had. Maar Overmars kwam nu bijna in een soort slachtofferrol, wat natuurlijk volkomen onterecht is.”

Volgens Vermeulen had Tadic zich moeten realiseren dat hij een beter statement had moeten maken over de vrouwen die het grensoverschijdende gedrag van Overmars bij Ajax hebben ervaren. “Zij hebben gewoon hun baan opgezegd bij Ajax, omdat ze niet meer tegen de situatie bij Ajax konden, zijn daar vertrokken en hebben hun heel droom kapot zien gaan van werken bij die club”, aldus de chef voetbal van de NOS. “Dat zijn óók collega’s van hem die hij niet goed kent, of helemaal niet kende, al maakt dat voor mij niet zoveel uit.”

“Ik vond het wel hard en schrok er echt van”, vervolgt Vermeulen. “Ik dacht ook wel: nu gaat er weer iets in de communicatie mis bij zo’n grote club, want daar hebben we natuurlijk al een paar voorbeelden van gezien. Bovendien was het wel in zijn eigen taal, anders kun je nog vaak zeggen dat iemand moeite heeft om zich goed uit te drukken omdat hij in een vreemde taal spreekt, maar het interview met de NOS werd gehouden in zijn eigen taal.”

Tadic liet na afloop van het gewonnen Eredivisie-duel van Ajax met RKC Waalwijk (3-2) weten boos te zijn over de vertaling van het interview dat hij aan de NOS heeft gegeven. “Ik bedoelde niet dat het me niet interesseert. Het interesseert me wel, want ik ben erg gevoelig wanneer het over vrouwen gaat”, gaf Tadic aan voor de camera van ESPN. “Ik heb thuis veel vrouwen. Twee oudere zussen en twee dochters. Ik bedoelde het niet zo, want natuurlijk interesseert het me. Maar ik weet niet wat er is gebeurd en dan is het niet aan mij om mensen te veroordelen, dat is het belangrijkste punt dat ik wilde maken.”

“Ik wil geen miscommunicatie hebben”, vervolgde de aanvoerder van Ajax. “Als je in jullie taal (Nederlands, red.) spreekt, klinkt het misschien anders. Ik wil grote steun voor de vrouwen. Ik weet alleen niet wat er is gebeurd, dus kan ik mensen niet veroordelen. Ik denk dat het goed is dat we erover praten omdat er sprake is van miscommunicatie.”