Monaco trakteert Marseille in Stade Vélodrome op minimale nederlaag

Zondag, 6 maart 2022 om 23:08 • Jordi Tomasowa

AS Monaco heeft zondagavond op bezoek bij Olympique Marseille een minimale zege geboekt. Gelson Martins maakte in de tweede helft de enige treffer van de wedstrijd: 0-1. Eerder op de avond won Lille OSC, met Sven Botman in de basis, overtuigend met 4-0 van Clermont Foot.

Olympique Marseille - AS Monaco 0-1

De thuisploeg had in de eerste helft het betere van het spel, maar het was Monaco dat op slag van rust via Jean Lucas op voorsprong dacht te komen. Het feest voor de Monegasken ging echter niet door omdat de middenvelder met zijn schouder buitenspel stond. Buitenspel leek Monaco in het tweede bedrijf opnieuw parten te spelen, toen Kevin Volland op de paal schoot en de rebound erna wel een prooi was voor Martins. Scheidsrechter Antony Gautier keurde de treffer op aangeven van zijn assistent af, maar kwam hier na het zien van de beelden van de VAR op terug. Door de treffer trok Monaco, met de in de slotfase ingevallen Myron Boadu, in de slotfase een belangrijke zege over de streep.

Lille OSC - Clermont Foot 2-0

De regerend landskampioen Lille wist de ban al na vier minuten te breken nadat Renato Sanches met een afgemeten voorzet Jonathan Bamba vond. De middenvelder kopte vervolgens van dichtbij overtuigend raak: 1-0. Het enige doelgevaar van de bezoekers kwam voor rust via een directe vrije trap van Jason Berthomier.Salis Abdul Samed benadeelde de nummer vijftien van de Ligue 1 halverwege de tweede helft door zijn tweede gele kaart van de wedstrijd te pakken vanwege een obstructie. Met een man meer op het veld deelde Jonathan David na een slimme combinatie met Sanches de definitieve nekslag uit: 2-0. In de slotminuten liepen les Dogues uit naar een comfortabele 4-0 zege via goals uit de kluts van Zeki Celik en Edon Zhegrova.