Olivier Giroud zorgt voor wending in titelstrijd: AC Milan wint bij Napoli

Zondag, 6 maart 2022 om 22:43 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:46

AC Milan heeft zondagavond een grote slag geslagen in de Italiaanse titelstrijd. De ploeg van trainer Stefano Pioli won met 0-1 van Napoli en staat daardoor aan kop met 60 punten; nummer twee Internazionale heeft 58 punten en een wedstrijd tegoed, terwijl Napoli met 57 punten op de derde plek staat. Het winnende doelpunt werd aan het begin van de tweede helft gemaakt door Olivier Giroud.

In de eerste helft streden de ploegen om iedere bal, maar het spel speelde zich voornamelijk af op het middenveld. Geen van beide keepers werd serieus getest; het enige schot op doel werd geproduceerd door Rafael Leao, maar zijn rollertje leverde geen problemen op voor keeper David Ospina. In de derde minuut vuurde verdediger Amir Rrahmani van Napoli over met een schot vanuit het strafschopgebied na een corner voor de thuisploeg. Ospina reageerde met een krachtige reflex op een kopbal van Junior Messias, maar vanwege een overtreding van Milan ging de inzet niet de boeken in als een poging op doel.

Olivier Giroud doet het voor AC Milan! ?? Mijn zijn grote teen verandert hij de richting van het schot van Calabria en laat de keeper kansloos ??#ZiggoSport #SerieA #NapoliMilan pic.twitter.com/bnr2nFFQVL — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 6, 2022

Enkele minuten na de pauze brak Giroud de ban. Nadat Sandro Tonali de bal uit een vrije trap in het strafschopgebied bracht, kreeg Napoli de bal niet weg. Aan de rand van het zestienmetergebied kwam de bal voor de voeten van Davide Calabria, wiens schot de juiste richting miste. Daardoor kreeg Giroud de kan om een uitgestoken voet tegen de bal te krijgen, waarmee hij doelman Ospina kansloos liet: 0-1. Napoli hoopte snel langszij te komen via een schot van Victor Osimhen, maar doelman Mike Maignan bracht redding. Aan de overzijde voorkwam Ospina de 0-2 van Ismaël Bennacer.

De organisatie van Milan was goed op orde, waardoor het aantal kansen voor Napoli op de gelijkmaker beperkt bleef. De thuisploeg voerde evenwel de druk op en was vijf minuten voor het eind van de reguliere speeltijd dicht bij een goal: de doorgebroken Osimhen stuitte vanuit een lastige hoek op Maignan. Milan zette direct de tegenaanval in en zag Ospina redding brengen op een schot van Theo Hernández. In de blessuretijd schoot Alexis Saelemaekers oog in oog met Ospina nog over het doel, maar die misser drukte de vreugde geenszins bij Milan.