‘Jurriën Timber is te goed voor Ajax; Perr Schuurs zit onder de maatstaf’

Zondag, 6 maart 2022 om 22:30 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:41

Perr Schuurs heeft niet het vereiste niveau voor een verdediger van Ajax, concluderen Kenneth Perez en Kees Kwakman. Vanwege knieklachten bij Jurriën Timber stond Schuurs in de basis tegen RKC Waalwijk (3-2), maar hij maakte geen zekere indruk op de analisten van ESPN. Perez schrok van de ruimte die spelers van RKC hadden in de omschakeling en merkt op dat het gemis van Timber wordt gevoeld.

“Het is voor Ajax goed dat sommige spelers van RKC medespelers over het hoofd zagen, zoals Jens Odgaard die in de eerste helft zelf schoot toen Richard van der Venne helemaal vrij stond”, stelt Perez na de zwaarbevochten overwinning van Ajax. “De organisatie klopt totaal niet, dat was ook tegen Go Ahead Eagles (2-1 nederlaag, red.) het geval. Toen moest Erik ten Hag in de rust wisselen aan de rechterkant (Noussair Mazraoui verving Devyne Rensch, red.). Ik kan dat niet los zien van het feit dat Timber niet aanwezig is.”

Ajax moet de defensie snel op orde krijgen, vindt Perez. “Ik heb het gevoel dat het nog gevaarlijk kan worden voor Ajax. Schuurs heeft wel de snelheid, maar… Er klopt weinig van de restverdediging”, geeft hij aan. Kees Kwakman wijst erop dat een speler als Timber moeilijk te vervangen is. “Ajax speelt soms met vijftig of zestig meter in de rug, met Martínez en Timber. Je ziet soms dat Martínez op snelheid ook geklopt wordt, wat niet zo gek is. Maar Timber vindt het lekker. Ga er maar aanstaan als je Schuurs bent.”

“Die stond op het eind helemaal alleen achterin. Hij heeft ook wel snelheid, maar mist de verdedigende kwaliteiten die Timber wel heeft. Tegelijkertijd wordt hetzelfde van hem gevraagd. Alleen, zo goed is hij niet. Iedereen roept dat Schuurs niet goed genoeg is, maar dat komt ook door het spel van Ajax”, stelt Kwakman. Perez heeft in iets andere invalshoek. “Ik zie het andersom. Timber is zo verschrikkelijk goed. Is hij dan de maatstaf voor Ajax? Nee, hij is te goed voor Ajax. Is Schuurs dan de maatstaf? Nee, hij zit er net onder. Je kunt wel stellen dat Lisandro Martínez de maatstaf is, die zit ertussen.”

Schuurs maakte ook in de luchtduels geen indruk op Kwakman; de verdediger verloor vijf van de acht kopduels. “Schuurs wint ook luchtduels niet, zoals bij een kans voor Van der Venne; toen verloor Schuurs een kopduel van Kramer. Dat mag hem eigenlijk ook niet gebeuren. Daarom is hij net niet goed genoeg voor Ajax.” Bij Dit was het Weekend vindt Perez het te ver gaan om te stellen dat de verdediging ‘een ramp’ is met Schuurs. “Er mist fitheid bij bepaalde spelers. Als Daley Blind bijvoorbeeld niet fris is, voegt hij niet zoveel toe. Dan is hij verdedigend ongelooflijk kwetsbaar en kan hij veel ballen inleveren. Als hij fris is, voegt hij veel toe voor Ajax.”