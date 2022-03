PEC Zwolle vervolgt weg omhoog en verlaat laatste plek na degradatiekraker

Zondag, 6 maart 2022 om 22:03 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 22:08

PEC Zwolle heeft zondagavond de degradatiekraker in Eredivisie van Fortuna Sittard gewonnen. Oussama Darfalou bezorgde de ploeg van trainer Schreuder een kwartier voor tijd drie hele belangrijke punten: 0-1. Door de zege wipt PEC over Fortuna heen. De bezoekers nemen de zestiende plaats in met 20 punten uit 25 duels, terwijl de Fortunezen blijven steken op 19 punten.

Fortuna-trainer Sjors Ultee moest het tegen PEC stellen zonder zijn clubtopscorer Mats Seuntjens. De spits haakte vlak voor de kelderkraker af met een blessure en werd vervangen door Paul Gladon, die hierdoor een voorhoede vormde met Charlison Benschop. De eerste helft tussen de huidige nummer zeventien en zestien stond vooral in het teken van strijd. De duels werden overwegend op het middenveld uitgevochten, waardoor er voor de toeschouwers in Sittard weinig viel te genieten.

Halverwege het eerste bedrijf noteerden de bezoekers eindelijk het eerste gevaar van de wedstrijd. Schoten van Mees de Wit en Daishawn Redan smoorden echter in een woud van Fortunezen. Het gemis van Seuntjens deed zich voelen bij de thuisploeg en zijn vervanger Gladon liet op slag van rust na om zijn waarde voor de Limburgers te bewijzen. De spits werd met een voorzet op maat bediend door Dimitrios Siovas, maar kopte vervolgens van dichtbij recht in de handen van Kostas Lamprou.

PEC kwam in de tweede helft een stuk beter voor de dag. Het resulteerde onder meer in een kopkans voor Darfalou, die net voorlangs kopte. Aan de andere kant dacht Charlison Benschop vervolgens de ban te breken. Het feest voor de ploeg van Ultee ging na tussenkomst van de VAR uiteindelijk niet door vanwege buitenspel eerder in de aanval. Via een driedubbele wissel - Kenneth Paal, Sai van Wermeskerken en Gervane Kastaneer kwamen binnen de lijnen - was het PEC dat in de slotfase het duel naar zich toe trok.

Doelman Yannick van Osch had eerst nog een antwoord op twee schoten van Kastaneer, maar was een minuut later nagenoeg kansloos. De voorsprong voor de bezoekers was een feit, toen Daishawn Redan de bal vanuit de draai vanaf de achterlijn voorgaf, waarna Darfalou de 0-1 tegen de touwen kopte. Fortuna poogde via een slotoffensief nog een punt uit het vuur te slepen, maar de thuisploeg kon in aanvallend opzicht geen vuist maken, waardoor PEC drie hele belangrijke punten mee naar Zwolle nam.