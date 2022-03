Van Hanegem zucht na zege Ajax: ‘Geweldige speler, maar hij irriteert me enorm’

Zondag, 6 maart 2022 om 21:37 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 21:54

Willem van Hanegem kijkt er niet vreemd van op dat Dennis Higler bij het Eredivisie-duel tussen Ajax en RKC Waalwijk in blessuretijd een strafschop aan de Amsterdammers gaf. Een onnodige sliding van Luuk Wouters bezorgde Ajax in de laatste minuut een penalty, die benut werd door Dusan Tadic. “Als ik scheidsrechter was, had ik hem niet gegeven. Maar bij Higler weet je gewoon dat dit soort dingen succes opleveren”, aldus Van Hanegem.

“Ik had er eerlijk gezegd al rekening mee gehouden, want Dennis Higler geeft ze erg graag. Maar bij die strafschop die Ajax op het nippertje langs RKC bracht, had ik wel een heel slecht gevoel”, schrijft Van Hanegem in zijn column voor het Algemeen Dagblad. “Als je zelf hebt gevoetbald, weet je precies wat daar gebeurt. Antony stapt bewust in de tackle van Luuk Wouters, hij volgt de logische baan achter de bal niet meer. Dan is er contact en dan gaat de bal bij Higler op de stip.”

Van Hanegem erkent wel dat de sliding van de linksback van RKC onnodig was. “Vooropgesteld dat Wouters uiteraard beter op de been had kunnen blijven, is dit een typisch geval van bewust op zoek gaan naar een penalty”, zegt de columnist. “Als ik scheidsrechter was, had ik hem niet gegeven. Maar bij Higler weet je gewoon dat dit soort dingen succes opleveren. Ik heb al zo vaak gezegd dat ik Antony een geweldige speler vind, maar hij irriteert enorm. Hij komt zelf eigenlijk overal mee weg. Ik herinner mij bijvoorbeeld een klap op het hoofd van Tyrell Malacia in de Klassieker, waarvan de VAR vond dat het allemaal wel kon.”

“Dat Bruno Martins Indi hem afgelopen donderdag namens AZ (0-2 verlies in de TOTO KNVB Beker, red.) hard aanpakte, had ook met het gedrag van Antony eerder in de wedstrijd te maken”, vervolgt Van Hanegem. “Ik ben benieuwd hoe dat in de beslissende weken van het seizoen zal verlopen. Het zou zich straks ook weleens tegen Antony kunnen keren. De columnist verbaast zich over het feest dat er op de tribunes in de Johan Cruijff ArenA na de late 3-2 tegen RKC gevierd werd. “Ook in Amsterdam zijn ze niet meer zo zeker van hun zaak, heb ik het idee. Want wat viel er nou eigenlijk te vieren als je een 2-0 voorsprong weggeeft tegen het kleine RKC.”