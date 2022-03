Haller lacht: ‘Je kunt niet praten met Tadic, dus ik moet hem corrumperen’

Zondag, 6 maart 2022 om 20:53 • Dominic Mostert • Laatste update: 21:24

Dusan Tadic is geen moment van plan geweest om zijn status als eerste strafschopnemer van Ajax op te geven, vertelt Sébastien Haller lachend na de wedstrijd tegen RKC Waalwijk (3-2 zege). Vanwege opeenvolgende gemiste penalty's tegen Heracles Almelo (3-0 zege) en FC Twente (5-0) ontstond vorige maand een discussie over een wisseling van de wacht, maar zondag stond Tadic 'gewoon' weer achter de bal toen Ajax een late strafschop kreeg.

Over zijn gehele carrière, in dienst van clubs en zijn land, benutte Tadic 65 van zijn 79 penalty's (82,3%). Haller was 26 van de 27 keer trefzeker (96,3%). Op de persconferentie na afloop van de wedstrijd wordt Haller door Voetbalzone gevraagd of er een discussie plaatsvond over wie de strafschop tegen RKC moest nemen. "Je kunt niet praten met Tadic", reageert hij lachend. "We grappen hier iedere dag over. Ik moet een manier vinden om strafschoppen te kunnen nemen."

Haller kan penalty's bij Ajax vergeten: 'No chance with Tadic'

"Ik moet hem zien te corrumperen", knipoogt Haller, die zelf tweemaal scoorde tegen RKC. "Hij is een goede penaltynemer. Hij heeft jammer genoeg twee penalty's gemist, maar iedereen in de kleedkamer weet dat hij een echte winnaar is. Hij is niet iemand die na twee gemiste penalty's de moed opgeeft. Hij staat bovenaan de lijst, hij is de aanvoerder en hij is een belangrijke speler. Dit is de keuze. Ik ben heel blij met zijn winnende doelpunt vandaag. Hij verdient het en het is goed voor zijn vertrouwen."

Tadic stond lange tijd bekend als specialist: in november 2020 werd hij in een artikel op de clubwebsite nog aangeduid als 'strafschoppenkoning', maar aan die status is wat afbreuk gedaan. Hij miste drie van zijn laatste zes strafschoppen: de aanvoerder van Ajax was op 8 april 2021 (tegen AS Roma in de Europa League), op 6 februari (tegen Heracles in de Eredivisie) en 13 februari (tegen FC Twente in de Eredivisie) niet succesvol. Tegen RKC scoorde hij voor het eerst vanaf elf meter sinds 19 december tegen Feyenoord in de Eredivisie.