Marca plaatst Frenkie ondanks één lichtpunt in de categorie ‘Om te huilen’

Zondag, 6 maart 2022 om 20:45 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:53

De Spaanse kranten zijn teleurgesteld in het optreden van Frenkie de Jong tijdens het LaLiga-duel met Elche. De middenvelder van Barcelona miste twee opgelegde kansen in de eerste helft, terwijl hij halverwege het tweede bedrijf naar de kant werd gehaald. Los Azulgrana gingen dankzij invallers Ferran Torres en Memphis Depay nog aan de haal met de zege (1-2), maar het gebrek aan nauwkeurigheid in de afronding is het onderwerp van gesprek in de Spaanse media.

Halverwege keek Barcelona nog aan tegen een 1-0 achterstand, die mede door een falende De Jong op het scorebord stond. De Nederlander kreeg de eerste opgelegde kans in de 26ste speelminuut, toen Aubameyang de bal aan de linkerkant van het zestienmetergebied aan Dembélé meegaf. De voorzet die volgde werd door doelman Édgar Badía voor de voeten van De Jong getikt, waarna de middenvelder de hoek voor het uitkiezen had. Hij zag echter hoe zijn poging vanaf vijf meter nog van doellijn werd gehaald door Diego González. De tweede opgelegde mogelijkheid kreeg De Jong vijf minuten voor het rustsignaal. Met een fraaie dieptepass zette Sergio Busquets zijn collega-middenvelder alleen voor Badía, die redde op de tamme inzet van de rechtshalf van dienst.

Wát een kans ?? Frenkie de Jong moet hier de 1-0 maken, maar de bal wordt van de lijn gehaald ?? Géén goal dus ?#ZiggoSport #LaLiga #ElcheBarca pic.twitter.com/F7pAbl4zrL — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 6, 2022

In de terugblik op de wedstrijd plaatst Marca De Jong vanwege zijn gemiste kansen in de categorie ‘Para llorar’: om te huilen. “Barcelona leek zijn problemen in de afronding achter zicht te hebben gelaten, maar in het Martínez Valero ging het opnieuw te vaak mis. Frenkie heeft twee klinkklare kansen gehad in de eerste helft, overigens net als Dembélé. In de tweede helft miste Ferran Torres een aantal opgelegde kansen.” De Madrileense krant hecht overigens wel waarde aan het feit dat De Jong relatief veel betrokken was bij het aanvalsspel van Barça.

Sport beoordeelt het spel van De Jong met een 5 als rapportcijfer. “De voormalig Ajacied kreeg twee zeer grote kansen en slaagde niet in de afronding, wat zijn grote achilleshiel is. Hij kwam veel aan de bal in de voorhoede en hij groeit nog steeds wat dat betreft, maar hij moet beslissender zijn”, concludeert de Catalaanse sportkrant, die Depay, ondanks dat hij slechts een kwartier meespeelde, een 7 geeft vanwege zijn schitterende strafschop.

Net als de bovenstaande media concludeert ook Mundo Deportivo dat De Jong gefaald heeft in de afronding. "Hij kreeg twee grote kansen dankzij zijn diepgang, maar hij vergat de eerste te benutten voor een leeg doel en ook de tweede ging er niet in. In de tweede helft kwam hij vaker tussen de linies, totdat hij vervangen werd door Nico González." AS noemt de missers van De Jong ‘typische highlights die aan het einde van de dag terugkeren in de nieuwsoverzichten’.