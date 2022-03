Kenneth Perez gelooft zijn ogen niet: ‘Hij is de dombo van het weekend’

Zondag, 6 maart 2022 om 20:40 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 21:52

Luuk Wouters kon na afloop van het verloren Eredivisie-duel met Ajax (3-2) wel door de grond zakken. Een onnodige sliding van de verdediger van RKC Waalwijk bezorgde Ajax in de laatste minuut een strafschop, die benut werd door Dusan Tadic. “Hij is de dombo van het weekend”, oordeelt Kenneth Perez hard over de linksback van de Waalwijkers.

“Natuurlijk ben ik heel boos op mezelf”, zegt de verdediger, die beseft dat RKC door de weggeven strafschop een zwaarbevochten punt misliep, voor de camera van ESPN. Wouters werd direct na het laatste fluitsignaal gesteund door zijn ploeggenoten. “Dat doen ze omdat ze me goed kennen. Ze weten hoe erg ik dit vind. Ik neem mezelf dit heel erg kwalijk.”

Wouters is zich ervan bewust dat zijn ingezette sliding onnodig was. “Natuurlijk had ik geen sliding moeten inzetten”, laat hij weten. “Ik had op de been moeten blijven. Maar zo’n sliding zet je in een fractie van een seconde in. Door mij hebben we verloren. Natuurlijk mogen we trots zijn dat we Ajax zo lang op 2-2 hebben gehouden. Maar daar heb ik niet zoveel aan nu. Ik ben heel boos op mezelf.”

Assistent-trainer Peter Uneken, die de honneurs van de afwezige hoofdtrainer Joseph Oosting waarnam, vergeeft Wouters zijn knullige overtreding. “Hij hoeft zijn excuses niet aan te bieden. Niemand doet zoiets expres. Luuk gaat met de beste bedoelingen dat duel aan en ik denk dat hij ook wel weet dat hij dat de volgende keer beter anders kan doen.” Analist Kenneth Perez oordeelt een stuk harder over de verdediger in de studio van ESPN. “De dombo van het weekend", aldus de analist. “Als trainer zou ik er knettergek van worden. Even serieus... Wát dom.”