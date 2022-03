Niemand begrijpt waarom het openingsdoelpunt van AZ werd goedgekeurd

Bas Nijhuis geeft toe dat het openingsdoelpunt van AZ in de gewonnen uitwedstrijd tegen NEC (1-3) afgekeurd had moeten worden. Jesper Karlsson nam de bal met de arm mee het zestienmetergebied in na een lange bal van Aslak Fonn Witry, alvorens raak te volleren in de rechterhoek. Nijhuis werd niet gecorrigeerd door zijn videoscheidsrechter Marc Nagtegaal en keurde het doelpunt daarom goed.

Voor Nijhuis was het op het veld niet duidelijk dat Karlsson hands maakte. De aanvaller nam de bal aan met de borst, maar raakte die daarna ook met de hand. "Ik kijk van de binnenkant, dus ik zie de bal op de borst gaan; ik zie de arm niet. Uit andere camerabeelden zie ik nu dat zijn arm er ook bij zit. De bal stuit van de borst. Het is voor mij nu duidelijk te zien dat de bal wel de arm raakt", geeft de scheidsrechter toe voor de camera van ESPN. De regel is helder: als een handsbal rechtstreeks leidt tot een doelpunt, moet het doelpunt worden afgekeurd. "Zeker. Dat had hier ook moeten gebeuren."

"De VAR kijkt naar beelden vanuit allerlei cameraposities. De eerste twee beelden die ik zag waren duidelijk, maar de derde en vierde maakten het een beetje onduidelijk. Misschien dat de VAR daar iets meer op gefocust was, maar voor mij is dit een duidelijke handsbal", luidt de conclusie van Nijhuis. Voor NEC is het een schrale troost. "Ik moet het misschien niet zeggen, maar hoe zij die eerste goal krijgen... Het is toch ongekend?!", foeterde Lasse Schöne. "Het is zo overduidelijk hands. Het is echt onbegrijpelijk. Volgens mij hebben ze (de scheidsrechters, red.) ervoor gestudeerd, maar ik vind het onbegrijpelijk, echt onbegrijpelijk."

Op het moment zelf dacht Schöne al aan hands; in de pauze zag hij de beelden die zijn vermoedens bevestigden. "Jongens, kom op hé. Iedereen ziet dat het hands is. Wie dat niet vindt, begrijpt niks van voetbal. Het is echt ongelooflijk." Ook Karlsson zelf geeft toe dat hij de bal met de hand toucheerde. "De bal kwam eerst tegen mijn schouder en toen inderdaad tegen mijn hand", aldus de aanvaller, die er desondanks niet aan dacht om Nijhuis de waarheid te vertellen. "Nee, ook niet door de adrenaline die op zo'n moment door je heen gaat. Bovendien weet ik ook niet precies hoe de regels zijn. Ik raakte 'm in ieder geval eerst met mijn schouder. En de VAR kon het blijkbaar ook niet goed zien."