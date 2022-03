Morata vergroot spanning in Serie A met eerste competitiegoal in 78 dagen

Zondag, 6 maart 2022 om 19:58 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:01

Juventus heeft zondagavond een nipte overwinning geboekt in de Serie A. In eigen huis schitterde het team van trainer Massimiliano Allegri allerminst tegen Spezia, maar een treffer van Álvaro Morata volstond om de drie punten veilig te stellen: 1-0. La Vecchia Signora, die vierde staat met 53 punten, voert met de zege de druk op AC Milan en Napoli (57 punten) op. De twee laatstgenoemde ploegen treffen elkaar later op de avond in een onderlinge confrontatie in Napoli.

Het team uit Turijn kampte nog altijd met een waslijst aan geblesseerden, waaronder Paulo Dybala, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini Alex Sandro en Federico Chiesa. Matthijs de Ligt stond zoals verwacht in het hart van de defensie, terwijl doelman Jeroen Zoet aan de overzijde wederom genoegen moest nemen met een plek op de bank. De aanwezige toeschouwers werden in de openingsfase niet verwend met oogstrelend voetbal, totdat de ban in de 21ste speelminuut plotseling gebroken werd door Juventus.

Een matige uittrap van doelman Ivan Provedel op de eigen helft voor de voeten van Arthur. De middenvelder speelde de bal razendsnel naar voren richting Dusan Vlahovic. Via Manuel Locatelli belandde het leer aan de linkerkant van de zestien bij Álvaro Morata, die met een bekeken schuiver de rechterbenedenhoek vond: 1-0. Het was de eerste Serie A-treffer voor de Spanjaard sinds 18 december. De volgende serieuze doelpoging kwam van de voet van Juan Cuadrado. De rechtermiddenvelder van dienst zocht de hoek na fraai combinatievoetbal met Arthur, maar Provedel was alert en bracht redding.

Na rust zorgde Spezia zowaar voor het eerste gevaar. Emmanuel Gyasi produceerde een kopbal op doel na een voorzet op maat vanaf rechts, maar doelman Wojciech Szczesny stond op de juiste om de inzet te keren. De sluitpost moest in de slotfase opnieuw handelend optreden toen Kevin Agudelo zijn geluk beproefde met een dappere poging na een uitstekende dribbel. Een nederlaag kon Spezia echter niet meer voorkomen.