Dusan Tadic begrijpt niets van ophef over interview: ‘Ben erg boos’

Zondag, 6 maart 2022 om 19:38 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 19:47

Dusan Tadic is boos over de vertaling van het interview dat hij aan de NOS heeft gegeven. Uit de mond van de aanvoerder werd opgetekend dat de verhalen over het grensoverschrijdend gedrag van Overmars hem niet interesseerden. Tadic werd na afloop van het gewonnen Eredivisie-duel met RKC Waalwijk (3-2) voor de camera van ESPN geconfronteerd met zijn gedane uitspraken en stelt dat er sprake is van miscommunicatie.

“Ik bedoelde niet dat het me niet interesseert. Het interesseert me wel, want ik ben erg gevoelig wanneer het over vrouwen gaat”, geeft Tadic aan. “Ik heb thuis veel vrouwen. Twee oudere zussen en twee dochters. Ik bedoelde het niet zo, want natuurlijk interesseert het me. Maar ik weet niet wat er is gebeurd en dan is het niet aan mij om mensen te veroordelen, dat is het belangrijkste punt dat ik wilde maken.”

Tadic deed het interview met de NOS in het Servisch en baalt daardoor op de manier waarop het vraaggesprek is vertaald. “Ik ben erg boos, nu je me dit hebt verteld”, aldus de aanvoerder van Ajax. “Ik wil geen miscommunicatie hebben. Als je in jullie taal (Nederlands, red.) spreekt, klinkt het misschien anders. Ik wil grote steun voor de vrouwen. Ik weet alleen niet wat er is gebeurd, dus kan ik mensen niet veroordelen. Ik denk dat het goed is dat we erover praten omdat er sprake is van miscommunicatie.”