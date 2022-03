Teruggekeerde Özil speelt met Fenerbahçe gelijk in topper tegen Trabzonspor

Zondag, 6 maart 2022 om 19:19 • Mart van Mourik

Fenerbahçe en Trabzonspor hebben zondagavond de punten gedeeld. De topper werd afgewerkt in het Sükrü Saracoglu Stadyumu, waar het team van trainer Ismail Kartal aankeek tegen een 0-1 achterstand bij rust maar na de hervatting de stand nivelleerde: 1-1. Ook na de puntendeling blijft Trabzonspor met 67 punten de onbetwiste koploper in de Süper Lig, waar Konyaspor (52 punten) tweede staat en Fenerbahçe (47) de top drie completeert.

Mesut Özil was de meest opvallende naam op het veld tijdens de topper, daar hij na ruim zes weken blessureleed als invaller terugkeerde. Tegelijkertijd ontbrak Ferdi Kadioglu bij de wedstrijdselectie van de thuisploeg. Aan de kant van Trabzonspor was centraal achterin een basisplek ingeruimd voor Stefano Denswil. Al relatief vroeg in de wedstrijd werkte Fenerbahçe zich enorm in de nesten. Arbiter Zorbay Küçük was onverbiddelijk voor Irfan Can Kahveci, die na het bekijken van de videobeelden met een directe rode kaart van het veld gestuurd werd voor een harde overtreding.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Tot overmaat van ramp vond Trabzonspor in de 22ste minuut al de openingstreffer. Anthony Nwakaeme kreeg de bal plotseling voor zijn voeten in het strafschopgebied en schoot raak in de rechterbenedenhoek: 0-1. Ondanks de ondertalsituatie op het veld kwam Fenerbahçe voor rust via Attila Szala en Mert Hakan Yandas dicht bij de gelijkmaker, die voor rust echter niet meer zou vallen. In de tweede helft kwam Fenerbahçe wél op gelijke hoogte. In de 71ste speelminuut knikte Miga Zajc met een ferme kopbal uit vrije trap van Yandas raak: 1-1. In de slotfase kwam de thuisploeg nog goed weg, daar Nwakaeme van dichtbij de paal raakte en ook Edin Visca zijn vizier niet op scherp had staan.