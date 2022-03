Jesper Karlsson leidt AZ met dubbelslag naar vijfde competitiezege op rij

Zondag, 6 maart 2022 om 18:46 • Mart van Mourik

AZ heeft zondagavond een ruime overwinning geboekt in de Eredivisie. Op bezoek bij NEC Nijmegen was het team van trainer Pascal Jansen met 1-3 te sterk. Halverwege gaf het scorebord nog een 1-1 tussenstand aan, maar in het tweede bedrijf konden de Alkmaarders dankzij twee doelpunten in zes minuten een zege over de streep trekken. Dankzij de driepunter nadert nummer vier AZ nummer drie Feyenoord tot op een punt; NEC blijft steken op de negende positie van de ranglijst.

Het eerste gevaar van de ontmoeting in De Goffert kwam van NEC. In de tweede minuut dook Ali Alkman op voor doelman Peter Vindahl Jensen. De spits van de thuisspelende ploeg gleed de bal echter naast. Diezelfde Akman schoot in minuut zeven in het zijnet, maar hij deed dat wel vanuit buitenspelpositie. Jesper Karlsson, vorige week goed voor twee doelpunten tegen Feyenoord (2-1 winst) vanaf de strafschopstip, was een minuut later andermaal belangrijk voor AZ. De Zweedse aanvaller taxeerde een lange bal van achteruit van linksback Aslak Fonn Witry op de juiste wijze. Karlsson nam de bal op de borst aan en liet doelman Mattijs Branderhorst vervolgens kansloos met een rake volley: 0-1. Bij NEC dacht men aan hands van Karlsson, maar arbiter Bas Nijhuis en de VAR gingen niet mee in dat verhaal. Het openingsdoelpunt van AZ bleef zodoende staan.

Maakt Jesper Karlsson hier hands of niet?



De VAR zegt van niet en dus leidt @AZAlkmaar in Nijmegen!



#? #NECAZ

— ESPN NL (@ESPNnl) March 6, 2022

Meer tegenslag kreeg NEC na twintig minuten. Mikkel Duelund kon niet verder wegens blessureleed en onder luid applaus werd de Deense aanvaller afgelost door Calvin Verdonk. NEC leek ondanks de tegenvaller steeds beter in de wedstrijd te komen. Aan de andere kant gaf AZ een waarschuwing af middels een knal van Hakon Evjen. De bal vloog maar net over het doel van NEC, dat zelf in de 38ste minuut heel dicht bij de gelijkmaker was. Bart van Rooij zag zijn streep rakelings langs het doel vliegen. Het goede voorbereidende werk was van Akman. Nijhuis was in de slotfase van de eerste helft niet gediend van het tijdrekken van Vindahl Jensen, die daarvoor geel kreeg. Een minuut voor het rustsignaal moest de AZ-doelman de gang naar het net maken. Lasse Schöne legde de bal panklaar op het hoofd van Rodrigo Guth. De kiezelharde kopbal van de Braziliaanse stopper leverde NEC de verdiende 1-1 op. Akman wilde kort daarna nog iets fraais doen, maar de aanvaller miste met zijn omhaal de bal.

In het tweede bedrijf konden de Alkmaarders afstand nemen van de thuisploeg. In de zeventigste minuut zorgde Karlsson plotseling voor de 1-2 met een schot in de korte hoek na slordig uitverdedigen van NEC. De beslissing viel zes minuten later na een fraaie rush van Zakaria Aboukhlal over de linkerflank. Het schot van de buitenspeler werd gepareerd door Branderhorst, maar uit de rebound zorgde Evjen alsnog voor de 1-3. In de slotfase kwamen de Nijmegenaren dicht bij de aansluitingstreffer, maar Bruno Martins Indi en Vindahl Jensen haalden de bal van de doellijn.