Oliedomme sliding van Luuk Wouters brengt Ajax verlossing tegen RKC

Zondag, 6 maart 2022 om 18:40 • Chris Meijer • Laatste update: 18:54

Ajax is ternauwernood ontsnapt aan puntenverlies tegen RKC Waalwijk. De ploeg van trainer Erik ten Hag kwam in de eerste helft op voorsprong door twee treffers van Sébastien Haller, maar gaf die marge in de eerste fase na rust uit handen en stevende daarna af op een gelijkspel. Een onnodige sliding van Luuk Wouters bezorgde Ajax in de laatste minuut een strafschop, die benut werd door Dusan Tadic. Door de 3-2 overwinning nemen de Amsterdammers de koppositie weer over van PSV; RKC bezet de veertiende plek in de Eredivisie.

Bij Ajax waren Noussair Mazraoui en Jurriën Timber niet van de partij, hun plaatsen werden overgenomen door Perr Schuurs en Devyne Rensch. RKC moest het in de Johan Cruijff ArenA stellen zonder trainer Joseph Oosting, Etienne Vaessen, Melle Meulensteen en Alexander Büttner. De verhoudingen waren vanaf het eerste fluitsignaal duidelijk: Ajax had het initiatief stevig in handen en creëerde al snel kansen via Rensch, Haller, Tadic en Daley Blind. RKC kwam de eerste helft echter schadeloos door en liet zich vervolgens zelfs tot twee keer toe zien in het strafschopgebied van Ajax.

Een getoucheerd schot van Jens Odgaard zeilde nog naast, maar doelman André Onana moest kort daarna wel in actie komen met een katachtige redding na een kopbal van Michiel Kramer. Net op het moment dat RKC zich wat meer liet zien, kwam Ajax op voorsprong. Ryan Gravenberch zette met een goede pass Antony vrij in het strafschopgebied. De Braziliaanse aanvaller vond op zijn beurt in de doelmond Haller, die de bal voor een leeg doel voor het inschieten had. Vier minuten later was het andermaal raak. Haller repareerde zelf balverlies en zorgde er met een sliding voor dat Steven Berghuis in balbezit kwam. De spits kreeg vervolgens de bal terug, controleerde met de borst en schoot in de verre hoek raak.

Dat Ajax niet in de eerste helft al verder uitliep bij RKC, was voornamelijk te danken aan Issam El Maach. De doelman die tussen 2017 en 2020 voor Ajax speelde bracht redding bij grote mogelijkheden voor Dusan Tadic en Schuurs. Kort na rust viel het derde doelpunt van de middag echter aan de andere kant. Het lag volledig open bij Ajax, waardoor Odgaard Kramer een vrije doortocht richting Onana kon bieden. Kramer bleef de achtervolgende Edson Álvarez voor en rondde uiterst koel af. Antony verzuimde Ajax kort daarna weer op een ruimere marge te schieten, waarna RKC met 57 minuten op de klok zijn comeback voltooide.

Odgaard kwam na een lange bal rond het strafschopgebied van Ajax in balbezit, behield het overzicht en legde de bal uitstekend breed, waardoor de opgestoomde Richard van der Venne het leer voor het inschieten had en beheerst in de linkerbenedenhoek achter Onana plaatste. Ajax moest weer opnieuw beginnen en voerde de druk langzaam maar zeker op. El Maach bracht redding op een inzet van Antony, terwijl een schot van Álvarez geblokt werd. Ondanks het overwicht werd Ajax ook nog een keer flink aan het schrikken gebracht toen Van der Venne vrij opdook in het strafschopgebied. De middenvelder van RKC kreeg de bal echter niet onder controle.

De laatste twintig minuten was het eenrichtingsverkeer richting het doel van El Maach: een voorzet van invaller Nicolás Tagliafico ging maar net voorbij aan de eveneens ingevallen Mohammed Kudus, Haller raakte met een kopbal de paal en een schot van Tadic ging maar net langs de verkeerde kant van de paal. Een oliedomme sliding van Luuk Wouters bracht Ajax uiteindelijk de verlossing. De verdediger zette in de absolute slotfase een ogenschijnlijk overbodige sliding in en bracht Antony daarmee ten val binnen het strafschopgebied. Scheidsrechter Dennis Higler legde de bal op de stip, waardoor Tadic Ajax vanaf elf meter een zwaarbevochten zege kon bezorgen.

Voor Ajax wacht nu komende vrijdag een uitwedstrijd tegen SC Cambuur, voordat de op dinsdag 15 maart de return tegen Benfica in de achtste finale van de Champions League op het programma staat. In Leeuwarden kan Ten Hag niet beschikken over Lisandro Martínez: hij kreeg tegen RKC zijn vijfde gele kaart van het seizoen en is daardoor volgende week geschorst.