Memphis Depay compenseert falende Frenkie en bezorgt Barcelona late zege

Barcelona is zondag door het oog van de naald gekropen in LaLiga. Op bezoek bij Elche keek de ploeg van trainer Xavi halverwege nog aan tegen een 1-0 achterstand, die in het tweede bedrijf echter werd weggepoetst: 1-2. Invallers Ferran Torres en Memphis Depay verzorgden de Catalaanse doelpuntenproductie. Dankzij de overwinning klimmen los Azulgrana voorlopig naar de derde plek op de ranglijst; Elche staat na 27 speelronden op de veertiende positie.

Xavi had net als in het gewonnen duel met Athletic Club geen basisplek ingeruimd voor Depay. Ook de andere Nederlandse spits, Luuk de Jong, moest genoegen nemen met een plek op de bank. Verder kreeg Dani Alves op de rechtsachterpositie de voorkeur boven Sergiño Dest, terwijl Jordi Alba vanaf achteruit de linkerflank bestreek. Het aanvalstrio van de Catalanen werd gevormd door Ousmane Dembélé, Pierre-Emerick Aubameyang en Gavi.

Niet geheel onverwacht nam Barcelona vanaf het eerste fluitsignaal het heft in handen, maar het was Elche dat met een voorsprong ging rusten. De nadelige ruststand was voor een groot deel Frenkie de Jong en Pedri aan te rekenen. De Nederlander kreeg de eerste opgelegde kans in de 26ste speelminuut, toen Aubameyang de bal aan de linkerkant van het zestienmetergebied aan Dembélé meegaf. De voorzet die volgde werd matig verwerkt door doelman Édgar Badía, die de bal voor de voeten van Frenkie de Jong tikte. De middenvelder had de hoek voor het uitkiezen, maar hij zag hoe zijn poging vanaf vijf meter nog van doellijn wordt gehaald door Diego González.

De tweede opgelegde mogelijkheid kreeg Frenkie de Jong vijf minuten voor het rustsignaal. Met een fraaie dieptepass zette Sergio Busquets zijn collega-middenvelder alleen voor Badía. Laatstgenoemde reageerde met een katachtige redding op de inzet met rechts van Frenkie de Jong. Elche werd tweemaal gevaarlijk in de eerste helft. Waar Tete Morente eerst nog genadig was door vanaf circa elf meter rakelings over te schieten, profiteerde Fidel Chaves wél van de onzorgvuldigheid achterin bij Barcelona. In een poging op te ruimen bezorgde Pedri per abuis een perfecte steekpass in de eigen zestien bij Fidel Chaves. Dani Alves kwam te laat om een tegentreffer te voorkomen en Fidel schoot met een diagonale schuiver binnen: 1-0.

Xavi was logischerwijs niet geheel tevreden over het eerste bedrijf, en bracht direct na rust Ferran Torres binnen de lijnen ten koste van Gavi. De invaller kreeg na zeven minuten al een goede scoringskans na een afvallende bal; hij produceerde echter een onzuiver schot dat ruim over ging. Na precies een uur spelen was het alsnog raak voor Ferran. Een voorzet van Dembélé werd door Jordi Alba teruggelegd op de vijfmeterlijn, waar de aanvaller stond om binnen te schieten: 1-1. Drie minuten later schoot Ferran van dichtbij wederom hoog over, terwijl Elche uit de tegenaanval vervolgens een opgelegde kans kreeg. Pere Milla stuurde de bal richting de linkerbovenhoek, maar doelman Marc-André ter Stegen bracht dankzij een katachtige reactie redding.

Halverwege het tweede bedrijf werd de onfortuinlijke Frenkie de Jong naar de kant gehaald ten faveure van Nico González, terwijl Depay binnen de lijnen kwam voor Aubameyang. Direct na zijn invalbeurt had Depay een schitterende steekbal in huis op Ferran, die met zijn inzet vervolgens op Badía stuitte. Nadien kon Adama Traoré vanaf de rechterkant de bal opnieuw bij Ferran bezorgen, maar de sluitpost van Elche hield zijn team wederom op de been. In de 83ste minuut werd Barcelona in het zadel geholpen door Antonio Barragán, die de bal in de zestien op zijn arm kreeg na een actie van Depay. Na het bekijken van de videobeelden kende Alejandro Hernández een strafschop toe aan Barça. Depay ging zelf achter de bal staan en schoot op onberispelijke wijze de winnende binnen: 1-2.

