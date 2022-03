Robin Pröpper geëmotioneerd voor de camera: ‘Je hebt zo lang vrede en nu...'

Zondag, 6 maart 2022 om 17:25 • Laatste update: 17:31

Robin Pröpper stond na afloop van het duel tussen FC Twente en SC Cambuur (1-0) zichtbaar geëmotioneerd voor de camera van ESPN. De verdediger tekende in De Grolsch Veste voor het winnende doelpunt en vierde dat door de aanvoerdersband in de kleuren van de Oekraïense vlag omhoog te houden. Pröpper vertelt dat dit zomaar in hem opkwam en dat de oorlog in Oekraïne hem veel doet.

“Ik weet niet, het kwam gewoon in me op. Je hebt zo lang vrede en nu heb je dit… Ja, ik weet niet”, reageert Pröpper als hem gevraagd wordt naar zijn manier van juichen. De aanvoerder van Twente valt vervolgens even stil, waarna presentatrice Aletha Leidelmeijer aanvult: “Je hebt die aanvoerdersband niet voor niks om. Niet alleen om een statement te maken, maar het gevoel zit er ook bij.”

???? Een geëmotioneerde Robin Pröpper over het juichen met zijn aanvoerdersband ?? pic.twitter.com/lpIWCVuzFG — ESPN NL (@ESPNnl) March 6, 2022

“Je ziet die beelden en je bent hier aan het voetballen, maar dat is dan eigenlijk niets waard. Die vrede, dat is gewoon hoe het zou moeten zijn. Dan heb je een paar gekken op de wereld die het verkloten. Ja, dat is moeilijk”, gaat Pröpper verder. Leidelmeijer maakt hem een compliment voor die woorden: “Ik vind het je ontzettend sieren en vind het mooi dat het je zo raakt.” Ook analist Simon Cziommer is onder de indruk van de uitspraken van Pröpper. “Het mooie is dat het zo oprecht is, je ziet bij hem dat het gemeend is”, stelt Cziommer. “Heel belangrijk.”

Pröpper werd mede door zijn winnende doelpunt gekozen tot man van de wedstrijd. “Ik scoor, maar ik denk dat er heel veel een goede pot hebben gespeeld. Dat hadden er wel meer kunnen zijn, denk ik”, zo reageert Pröpper bescheiden op dit uitverkiezing. “Ik dacht op een gegeven moment: dan doe ik het wel. We hebben vanaf het begin goede kansen gehad, veel mogelijkheden gecreëerd en ik denk dat er maar één ploeg de bovenliggende partij was: dat waren wij.”

Voorlopig maakte Pröpper dit seizoen al zijn doelpunten - vijf stuks - uit een standaardsituatie. “Dat is ook de enige manier hoe ik naar voren kan. En mag, ja. Het zijn de momenten om toch een keertje een goal mee te pikken en hij valt goed voor mijn rechterbeen. Lekker om de winnende te maken en ik kom weer een doelpuntje dichter bij Ricky, al moet ik er nog een aantal om hem in te halen.” Ricky van Wolfswinkel is dit seizoen clubtopscorer bij Twente met totaal dertien treffers.