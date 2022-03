Arsenal zegeviert opnieuw en heeft felbegeerde vierde plek in handen

Zondag, 6 maart 2022 om 16:58 • Rian Rosendaal

Arsenal heeft zondag goede zaken gedaan in de strijd om de felbegeerde vierde plaats in de Premier League. The Gunners wonnen met 2-3 van degradatiekandidaat Watford, waardoor men over Manchester United heengaat in de stand (48 om 47 punten). De concurrent om plek vier en een Champions League-ticket staat later deze zondag in de stadsderby tegenover Manchester City. Martin Ödegaard had met de vroege openingstreffer een belangrijk aandeel in de belangrijke zege van Arsenal op Vicarage Road.

Ödegaard, die het vertrouwen lijkt te hebben van manager Mikel Arteta, sloeg al in de vijfde minuut toe tegen Watford. De Noorse aanvallende middenvelder werd op maat bediend door Bukayo Saka en hij legde de bal vervolgens in de linkerbenedenhoek, langs de kansloze doelman Ben Foster. Watford had daarvoor al wel een waarschuwing afgegeven, maar het doelpunt van Emmanuel Dennis in de openingsminuut werd geannuleerd wegens buitenspel. Het doelpunt van de thuisploeg kwam er in de elfde minuut alsnog. Cucho Hernández zag een minuut daarvoor nog een hard afstandsschot vakkundig worden gered door Aaron Ramsdale. Een minuut later wist de Colombiaanse spits het net te vinden middels een acrobatische omhaal, tot groot genoegen van de Watford-aanhang.

Thomas Partey was in minuut achttien heel dicht bij een hernieuwde voorsprong voor Arsenal, maar zijn schot verdween net langs het doel. Na een halfuur spelen verscheen de 1-2 voor de bezoekers alsnog op het scorebord. Tom Cleverley liet zich de bal afsnoepen door Saka net buiten zijn eigen strafschopgebied. De Arsenal-aanvaller ging vervolgens de combinatie aan met Alexandre Lacazette, die de bal panklaar neerlegde binnen de zestien. Saka haalde hard uit en zag de bal in de rechterkruising verdwijnen. Lacazette had de marge twee minuten later op twee kunnen brengen voor Arsenal. Zijn kopbal van nabij de strafschopstip ging echter ruim naast.

Lacazette fungeerde tegen Watford duidelijk beter als aangever dan als afmaker. Zeven minuten na rust bracht hij collega-aanvaller Gabriel Martinelli in stelling. De Braziliaan verschalkte Foster vervolgens met een geplaatst schot vanaf de rand van het strafschopgebied: 1-3. Ödegaard hoopte een minuut later een strafschop te krijgen nadat hij binnen de zestien was neergehaald, maar arbiter Craig Pawson weigerde om de bal op de stip te leggen. In de 57ste minuut had Cleverley zijn fout van eerder goed kunnen maken. Zijn zwakke schot van binnen het strafschopgebied bracht Ramsdale echter niet uit zijn evenwicht. Dennis, wiens openingsdoelpunt werd geschrapt wegens buitenspel, werd na ruim een halfuur spelen in kansrijke positie gestuit door de alerte defensie van Arsenal.

In de 87ste minuut kwam de spanning alsnog terug op Vicarage Road. De koelbloedige Moussa Sissoko maakte alleen voor Ramsdale geen fout: 2-3. Invaller Eddie Nketiah had kort daarvoor nog de paal geraakt. De aanvaller was net als Nicolas Pépé in de slotfase binnen de lijnen gebracht door Arteta. In de slotminuut werd met het inbrengen van Rob Holding extra defensieve zekerheid ingebouwd. Ödegaard ging naar de kant. Arsenal overleefde de zeven minuten aan blessuretijd zonder een nieuwe tegenvaller en stijgt door de vierde competitiezege op rij naar plaats vier in de Premier League. Over een week komt Leicester City op bezoek in het Emirates Stadium.