Ten Hag werkt misverstand uit de weg: ‘Het interesseert Tadic wél’

Zondag, 6 maart 2022 om 16:49 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:16

Dusan Tadic weigert om Marc Overmars publiekelijk af te vallen na diens vertrek als directeur voetbalzaken bij Ajax wegens grensoverschrijdend gedrag. Het kwam de aanvoerder zondagochtend op stevige kritiek te staan in Goedemorgen Eredivisie van onder meer Hans Kraay junior. Voorafgaand aan het thuisduel van Ajax met RKC Waalwijk legt diezelfde Kraay junior de kwestie voor aan trainer Erik ten Hag.

"Ja, ik heb het niet gezien", reageert Ten Hag vanuit de Johan Cruijff ArenA voor de camera van ESPN. "Ik heb net wel wat statements gezien. Ja, het is natuurlijk vervelend dat het op deze manier naar buiten komt, maar of dat allemaal goed geïnterpreteerd wordt weet ik niet. Daarover moet ik met hem (Tadic, red.) spreken. Maar ik denk niet dat hij het zo bedoelt. Want hij vindt het natuurlijk ook een kwalijke zaak en als club hebben we er ook afstand van genomen. Onze gedachten zijn bij de vrouwen. Maar natuurlijk, wij vergeten Marc niet", verwijst Ten Hag naar de veelbesproken kwestie rond de in februari opgestapte Overmars.

Erik ten Hag reageert op de uitspraken van Dusan Tadic over de situatie-Overmars: "Het interesseert hem wel, maar hij kent de zaak niet."#ajarkc pic.twitter.com/jjEqyWl4gG — ESPN NL (@ESPNnl) March 6, 2022

Kraay junior herhaalt vervolgens wat Tadic over de kwestie-Overmars heeft gezegd tegen een Servisch sprekende journalist van de NOS. Daarnaast krijgt Ten Hag complimenten voor het feit dat hij wederom medeleven toont richting de vrouwelijke slachtoffers binnen Ajax. Vervolgens ligt de focus weer op de uitspraken van Tadic. "Hij bedoelt met :'Het interesseert mij niet'. Het interesseert hem wél, maar het is zijn zaak niet. Dat bedoelt hij", benadrukt Ten Hag nog maar eens. Kraay junior vraagt vervolgens of het niet handig is voor Ajax om in deze kwestie met een mond te praten. "Neem van mij aan: onze gedachten zijn echt bij die gekwetste vrouwen", antwoordt Ten Hag. "Dat doe je goed", zegt Kraay junior ter afsluiting.

Tadic deed de bewuste en dus gehekelde uitspraken in gesprek met de NOS. "Ik weet niet wat er gebeurd is. Het interesseert me ook niet. Of iemand een fout heeft gemaakt of niet... Ik wil niemand veroordelen. Ik wil daar niets over zeggen, omdat ik niet weet wat er gebeurd is. Ik steun hem als vriend en als persoon die veel voor Ajax heeft betekend. Iedereen maakt fouten”, meent de Servisch international. “Het is niet aan ons anderen te veroordelen.” Tadic heeft contact gehad met Overmars. “Het gaat nu beter met hem. Hij heeft het even moeilijk gehad. Ik hoop dat hij weer groots terugkomt, want dat verdient hij echt”, aldus Tadic.

Het interview van Ten Hag met Kraay junior maakt indruk op Hedwiges Maduro, als analist aanwezig bij de ontmoeting tussen Ajax en RKC. "Eigenlijk is hij het gezicht van Ajax geworden in de afgelopen periode", deelt de oud-speler een compliment uit aan de oefenmeester van de Amsterdamse club. "Hij heeft het eigenlijk gewoon weer fantastisch verwoord net." Verslaggever Milan van Dongen is het roerend eens met Maduro. "Daar heb ik eigenlijk niet zoveel aan toe te voegen."

