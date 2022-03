Darijo Srna: Streep door play-offduel om WK-ticket van Oekraïne in maart

Zondag, 6 maart 2022 om 16:45 • Laatste update: 16:55

De UEFA gaat de wedstrijd tussen Schotland en Oekraïne verplaatsen naar juni, zo claimt Darijo Srna op basis van een gesprek met Aleksandar Ceferin. Eigenlijk zouden beide landen op 24 maart in Glasgow tegenover elkaar staan in de halve finale van de play-offs om een ticket voor het WK in Qatar, dat in november begint. Er wordt binnen enkele dagen een officieel besluit van de FIFA en de UEFA verwacht over het duel tussen Schotland en Oekraïne en als dat daadwerkelijk verplaatst wordt, zal ook de loting moeten worden uitgesteld. Op dit moment staat de loting van het WK 2022 op 1 april op het programma.

Oekraïne heeft vanwege de oorlog al officieel uitstel aangevraagd voor het duel dat al over negentien dagen op het programma staat. De FIFA en de UEFA moeten officieel nog een besluit nemen over de wedstrijd in de play-offs, maar Srna stelt dat Ceferin aan hem reeds heeft verteld dat de wedstrijd van Oekraïne verplaatst gaat worden. Srna is sportief directeur van Shakhtar Donetsk en in die hoedanigheid had de Kroatische oud-verdediger contact met de voorzitter van de UEFA.

Mede dankzij de inmenging van Ceferin werden de spelers van Shakhtar de afgelopen dagen in veiligheid gebracht. “Ik heb vandaag opnieuw met Aleksandar Ceferin gesproken. Hij staat op voor het Oekraïense voetbal”, zo tekent de Scottish Sun op uit de mond van Srna. “Ik begrijp dat niemand op dit moment wat om voetbal geeft, maar hij heeft me verteld dat de wedstrijd tussen Oekraïne en Schotland uitgesteld wordt naar juni.”

“Er zal ook een speciale transferwindow worden opgezet, die Oekraïense spelers toestaat om een tijdelijke transfer te maken en zo weer aan spelen kunnen toekomen”, vervolgt Srna. “Ik heb contact met hem opgenomen toen de oorlog uitbrak, om hulp te vragen. Hij heeft persoonlijk geholpen om een treinreis te organiseren waarmee spelers het land uit konden komen. Hij heeft beloofd dat hij de spelers zou helpen en heeft zich aan zijn woord gehouden.”

Indien er besloten wordt om Schotland - Oekraïne uit te stellen naar juni, lijkt het voor de hand te liggen dat ook de andere halve finale tussen Wales en Oostenrijk verplaatst wordt. De winnaar van dat duel zou in de finale tegen Schotland of Oekraïne om een WK-ticket strijden. Eerder werd Rusland al uit de play-offs genomen: de Russen hadden het eigenlijk in de halve finale opgenomen tegen Polen en zouden bij een zege met Zweden of Tsjechië om een plaats op het WK spelen.