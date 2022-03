Emotionele Pröpper toont Oekraïense aanvoerdersband na winnende treffer

Zondag, 6 maart 2022 om 16:24 • Chris Meijer

FC Twente heeft het duel in de subtop van de Eredivisie met SC Cambuur met 1-0 weten te winnen. Robin Pröpper verzorgde in De Grolsch Veste de winnende treffer en vierde dat door zichtbaar geëmotioneerd de aanvoerdersband in de kleuren van de Oekraïense vlag omhoog te houden. Twente komt na de zege op nummer acht Cambuur op de vijfde plaats in punten gelijk met AZ, al komen de Alkmaarders later op de middag nog in actie tegen NEC.

Bij Twente keerde Pröpper terug in de basiself, terwijl Henk de Jong bij Cambuur drie wijzigingen doorvoerde in zijn team: Doke Schmidt, Mees Hoedemakers en Patrick Joosten ontbraken om uiteenlopende redenen aan de aftrap en werden vervangen door Jasper ter Heide, Mitchel Paulissen en David Sambissa. Het gewijzigde elftal van Cambuur had het in de eerste helft lastig in Enschede. De beste kansen waren voor rust via onder meer Michel Vlap, Julio Pleguezuelo en Daan Rots voor Twente, maar mede dankzij doelman Sonny Stevens kwam Cambuur de eerste 45 minuten door zonder tegendoelpunt.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De Jong greep in de rust in door Sambissa en Calvin Mac-Intosch naar de kant te halen voor Marco Tol en Joosten. Mede daardoor kwam Cambuur wat beter uit de kleedkamer en golfde het spel in de eerste fase van de tweede helft wat meer op en neer. Met 63 minuten op de klok werd de ban toch door Twente gebroken. Pröpper kreeg de bal vanuit een hoekschop voor het inschieten, tekende voor zijn vijfde treffer van het seizoen en vierde dat door zichtbaar geëmotioneerd de aanvoerdersband in de kleuren van de Oekraïense vlag te tonen.

Voor Cambuur was het alweer het negende tegendoelpunt vanuit een corner en de treffer leek de bezoekers te knakken. Nadat Stevens nog een doelpunt van Ricky van Wolfswinkel had voorkomen, ging de bal een klein kwartier voor het einde op de stip. Scheidsrechter Sander van der Eijk liet aanvankelijk doorspelen toen Mitchel Paulissen Michel Vlap binnen het strafschopgebied naar de grond werkte. Nadat Joshua Brenet naast schoot, floot Van der Eijk alsnog voor een penalty. Die werd vervolgens gemist: Van Wolfswinkel raakte de paal, waarna Pröpper de rebound naast werkte.

Bij de gemiste strafschop bleek Stevens geblesseerd te zijn geraakt, want de doelman van Cambuur moest zich direct daarna laten vervangen door Pieter Bos. De bezoekers uit Leeuwarden waren in het slot nog eenmaal dicht bij een doelpunt: een voorzet ging in het strafschopgebied maar net over het hoofd van Joosten heen. Mede daardoor kwam er geen verandering meer in de 1-0 stand.