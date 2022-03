Doelpunt bij rentree levert Depay week later geen basisplaats op

Zondag, 6 maart 2022 om 15:13 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:03

Xavi heeft de opstelling bekendgemaakt van Barcelona voor de uitwedstrijd tegen Elche van zondagmiddag. Depay begint net als een week geleden tegen Athletic Club (4-0 overwinning) op de bank. Ook Luuk de Jong en Sergiño Dest hebben een reserverol bij de Catalaanse bezoekers. Frenkie de Jong begint wel gewoon aan de uitwedstrijd van Barcelona in LaLiga, die om 16.15 uur begint.

Depay keerde vorige week terug na een periode van blessureleed en de Oranje-international luisterde zijn rentree op met een doelpunt in blessuretijd. Ook Luuk de Jong wist het net te vinden in het Camp Nou. Xavi heeft echter besloten om Depay geen basisplaats te gunnen tegen Elche. De voorhoede van Barcelona bestaat uit Ousmane Dembélé, Pierre-Emerick Aubameyang en Gavi. De middenlinie wordt gevormd door Frenkie de Jong, Sergio Busquets en Pedri. Achterin starten Dani Alves, Gerard Piqué, Ronald Araújo en Jordi Alba, wiens positie een week geleden nog werd ingenomen door Dest. Marc-André ter Stegen staat andermaal onder de lat. Adama Traoré en Ferran Torres, vorige week nog basisspelers, houden net als Depay de bank warm.

Luuk de Jong en Memphis Depay scoorden vorige week bij Barcelona, maar het duo begint tegen Elche weer op de bank.

Barcelona is onder Xavi bezig aan een opmars in LaLiga. In de laatste vier competitiewedstrijden werden tien punten gehaald. Er waren klinkende zeges op Atlético Madrid (4-0), Valencia (1-4) en dus Athletic Club (4-0). Ondertussen werd in de Europa League over twee duels afgerekend met Napoli. In de achtste finale van het Europese toernooi staat een tweeluik met Galatasaray op het programma. Daarnaast staat Barcelona op 20 maart tegenover Real Madrid in het Santiago Bernabéu.

Opstelling Elche: Badía; Barragan, Roco, Gonzalez, Mojica; Morente. Mascarell, Guti, Milla; Fidel, Boye

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Alves, Araújo, Piqué, Alba; Frenkie de Jong, Busquets, Pedri; Dembélé, Aubameyang, Gavi.