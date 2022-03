Joey Veerman: ‘Ze moeten niet zo moeilijk doen, het is toch geen probleem?’

Zondag, 6 maart 2022 om 15:11 • Laatste update: 15:31

Joey Veerman vindt er ‘niet moeilijk moet worden gedaan’ over zijn wedstrijdbezoeken bij zijn oude clubs. De 23-jarige middenvelder dook vrijdag op bij het duel tussen VVV-Venlo en FC Volendam (0-0) en was een dag later ook toeschouwer bij Willem II - sc Heerenveen (0-0). Veerman werd naar deze uitstapjes gevraagd na afloop van het door PSV met 3-1 gewonnen thuisduel met Heracles Almelo, waarin hij een doelpunt verzorgde.

“Volendam speelde uit in Venlo, dat is voor mij 25 minuutjes rijden. En Tilburg is ook 25 minuutjes rijden. Dus voor mij is dat niet zo’n probleem om bij mijn oud-ploeggenoten te gaan kijken”, zegt Veerman in gesprek met ESPN. Hij kan weinig met de kritiek die her en der klonk op die wedstrijdbezoeken, waarvan trainer Roger Schmidt niet op de hoogte zou zijn geweest. “Ze moeten niet zo moeilijk doen allemaal, het is toch geen probleem dat ik bij een voetbalwedstrijd ga kijken?”

Joey Veerman doet het weer voor @PSV! ?? Na een mooie actie van Noni Madueke plaatst de middenvelder de bal keurig in de hoek: PSV op 1-0 tegen Heracles!#psvher pic.twitter.com/N6S0ilfaCW — ESPN NL (@ESPNnl) March 6, 2022

“Het maakt niet uit wie er moeilijk doet, maar ik vind dat onzin. Ik heb niet genoten (beide wedstrijden eindigden in 0-0, red.), maar ik heb wel weer mijn oude maten gezien. Dat was prima”, vervolgt Veerman. De middenvelder speelde zondag andermaal een uitstekende wedstrijd tegen Heracles en tekende na twintig minuten spelen voor de openingstreffer.

“Ik kreeg de bal op links van Noni (Madueke, red.) en kon 'm meenemen of in één keer schieten. Ik dacht: doe het maar in één keer. Volgens mij zat hij er wel goed in. Een pass in de goal, dat is altijd lekker. Prima goaltje”, vertelt Veerman met een grijns over zijn doelpunt. “We hebben veel kansen gemist. We trainen veel op schieten op doel. Op de training vliegen ze er mooi in, nu nog in de wedstrijd. Ik denk dat we een paar keer best wat tijd hadden om een hoekje uit te kiezen. Misschien gaan we dan nadenken en gaat het dan mis.”

Veerman kan na afloop rekenen op lovende woorden van zijn trainer. "Joey was goed, vooral aan de bal. Hij is betrouwbaar aan de bal en in de pressing. Hij heeft zich snel aangepast en doet het de laatste wedstrijden goed", oordeelt Schmidt voor de camera van ESPN. "We speelden heel goed. De score is oké, maar het had hoger mogen zijn. Het enige wat niet top was, was onze efficiëntie. Nu misten we ze, de volgende keer gaan ze erin. We hebben dit seizoen al vaker dan zestig keer gescoord."

"De spelers weten het. Het is geen kwestie van ervaring, omdat ook Zahavi kansen gemist heeft. Het is normaal dat er soms kansen gemist worden", vervolgt de trainer van PSV. Zijn ploeg heeft Ajax - dat later op de middag nog in actie komt tegen RKC Waalwijk - in ieder geval voor even afgelost als koploper van de Eredivisie. "Ik weet niet precies wanneer ze (Ajax, red.) spelen, maar als ik het kan zien, ga ik kijken. We moeten eerst zorgen dat we zelf onze wedstrijden winnen. Dat is lastig als je zo veel in actie komt, maar we gaan richting onze topvorm. Veel spelers zijn in een goede conditie. Daarom zijn we positief over de toekomst."