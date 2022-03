PSV ziet Cody Gakpo scoren bij rentree en gaat over Ajax heen

Zondag, 6 maart 2022 om 14:05 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:20

PSV is de nieuwe koploper in de Eredivisie. De titelkandidaat uit Eindhoven wist in het eigen Philips Stadion op redelijk eenvoudige wijze af te rekenen met Heracles Almelo: 3-1. Joey Veerman was met de openingstreffer andermaal belangrijk voor de thuisploeg. Cody Gakpo luisterde zijn rentree bij PSV op met een treffer, de achtste van de aanvaller dit seizoen. Het elftal van trainer Roger Schmidt staat nu op 58 punten, een punt meer dan nummer twee Ajax. De achtervolger uit Amsterdam speelt later deze zondag tegen laagvlieger RKC Waalwijk.

Het was een fel begin van PSV tegen het verdedigend ingestelde Heracles. Na vijf minuten leek Noni Madueke op weg naar de vroege 1-0, maar de aanvaller werd gestuit door de alerte doelman Koen Bucker. PSV bleef de bezoekers daarna opjagen en de pressing leverde na twintig minuten spelen het openingsdoelpunt op. Madueke wist Veerman te bereiken en de middenvelder, woensdag de matchwinner in het bekerduel met Go Ahead Eagles, schoot raak vanaf de linkerkant van het strafschopgebied: 1-0. In het restant van de eerste helft waren er nog grote mogelijkheden voor Madueke en Eran Zahavi, maar verdere schade liep Heracles niet op in Eindhoven.

Joey Veerman doet het weer voor @PSV! ?? Na een mooie actie van Noni Madueke plaatst de middenvelder de bal keurig in de hoek: PSV op 1-0 tegen Heracles!#psvher pic.twitter.com/N6S0ilfaCW — ESPN NL (@ESPNnl) March 6, 2022

PSV toonde ook na rust zijn aanvallende intenties en een verdubbeling van de voorsprong kon dan ook niet uitblijven. In de 54ste minuut. Na goed voorbereidend werk van Mario Götze en Madueke kwam de bal terecht bij Zahavi, die Bucker vervolgens kansloos liet met een knal in de korte hoek: 2-0. Schmidt besloot daarna om zowel de trefzekere Zahavi als de soms wat ongelukkig spelende Madueke naar de kant te halen. Laatstgenoemde leek net als een week geleden niet gelukkig te zijn met de wissel. Gakpo, die applaus kreeg van het publiek in het Phlips Stadion tijdens zijn warming-up, verscheen samen met Carlos Vinícius binnen de lijnen aan de kant van PSV.

Met nog circa twintig minuten op de klok keerde de spanning voor even terug. Een kopbal van Samuel Armenteros werd van richting veranderd door de ongelukkige Ibrahim Sangaré. Doelman Joël Drommel kon de bal derhalve niet uit zijn doel houden: 2-1. Opnieuw een tegenvaller voor Sangaré, die vorige week nog in de fout ging bij de openingstreffer van Sparta Rotterdam in het thuisduel met PSV (1-2). De middenvelder kon echter al snel opgelucht ademhalen. PSV zocht het doel van Heracles weer op en het was Götze die een groot aandeel had in de derde Eindhovense treffer. In het strafschopgebied van Heracles kapte hij een opponent vakkundig uit, om de bal vervolgens bij de tweede paal panklaar neer te leggen voor de ingevallen Gakpo. De aanvaller schoot de bal vervolgens van dichtbij in het dak van het doel: 3-1. Het gevaar van Heracles was daarmee alweer geweken.

Cody Gakpo is helemaal terug! ?? De aanvoerder van @PSV scoort bij zijn rentree de 3-1 na een fraaie assist van Mario Götze!#psvher pic.twitter.com/khwr45IVKM — ESPN NL (@ESPNnl) March 6, 2022

In de slotfase van de ontmoeting in Eindhoven was er van spanning geen enkele sprake meer. Schmidt gebruikte nog een wisselmoment om de weer fitte Armando Obispo in te brengen, terwijl ook Ritsu Doan nog speeltijd kreeg. De moegestreden Götze en Mauro Júnior maakten plaats bij de thuisploeg. In blessuretijd maakte Jong PSV-revelatie Johan Bakayoko zijn debuut in de hoofdmacht, als vervanger van Veerman. PSV speelde de vrij eenzijdige wedstrijd rustig en professioneel uit en wacht nu op het resultaat van achtervolger Ajax in de thuiswedstrijd tegen RKC van later deze zondag. In Amsterdam wordt om 16.45 uur afgetrapt.

Ibrahim Sangaré kende wederom een ongelukkig moment, maar het werd PSV ook ditmaal niet fataal.