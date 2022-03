Ralf Rangnick reageert op geruchten over Ten Hag en Manchester United

Zondag, 6 maart 2022 om 13:53 • Chris Meijer

Ralf Rangnick heeft zijn bewondering uitgesproken over het werk van Erik ten Hag bij Ajax. Ten Hag geldt als een van de kandidaten om na dit seizoen het stokje van Rangnick over te nemen bij Manchester United. Rangnick benadrukt in gesprek met Sky Sports dat er voorlopig echter nog niet gesproken is met of over een eventuele nieuwe manager voor volgend seizoen.

“Ik ken hem niet persoonlijk, maar ik heb gezien hoe Ajax zich heeft ontwikkeld sinds zijn komst. Ik weet van het werk dat hij bij Bayern München heeft verricht en het mag duidelijk zijn dat hij een van de topcoaches in Europa is, maar er zijn er nog wel meer. We hebben nog niet gesproken over een nieuwe manager, dus we hebben ook nog niet over Ten Hag gesproken”, geeft Rangnick te kennen. De Duitser nam in december op interim-basis het stokje van de ontslagen Ole Gunnar Solskjaer over.

Rangnick fungeert tot het einde van het seizoen als manager en blijft daarna als adviseur aan Manchester United verbonden. Ook Paris Saint-Germain-trainer Mauricio Pochettino wordt nadrukkelijk genoemd op Old Trafford, maar volgens Rangnick is er nog niet over zijn opvolger gesproken. “Niet met John Murtough (technisch directeur van Manchester United, red.) of iemand anders, er is de afgelopen weken of maanden nog niet over gesproken. Ik heb mijn mening, maar daar hebben we het sinds mijn komst nog niet over gehad. Dat is alles wat ik kan zeggen.”

Tijdens de persconferentie in aanloop naar de wedstrijd tegen Manchester City van zondagmiddag kreeg Rangnick al de vraag of zijn opvolger dezelfde voetbalstijl als hij moet hanteren. “Dat weet ik niet, dat hangt ervan af wie de nieuwe manager wordt. Iedere coach heeft zijn eigen visie. Op het hoogste niveau draait het om consistentie. We zijn er allemaal over eens dat Jürgen (Klopp, red.) en Pep (Guardiola, red.) bij de beste coaches ter wereld horen. In het voetbal is het vrij eenvoudig: je moet de best mogelijke mensen met een duidelijke visie hebben en daar niet van afwijken.”

De Daily Mirror voegt zondag een nieuwe naam toe aan de lijst met kandidaten bij Manchester United: Ralph Hasenhüttl. De 54-jarige Oostenrijker staat sinds 2018 aan het roer bij Southampton en heeft bij de huidige nummer negen van de Premier League nog een contract tot medio 2024. Rangnick werkte als baas van het Red Bull-imperium eerder samen met Hasenhüttl, die tussen 2016 en 2018 trainer van RB Leipzig was. Mocht Manchester United Ten Hag willen aanstellen, lijkt er eveneens een vergoeding op tafel te moeten komen. Ten Hag ligt bij Ajax nog vast tot de zomer van 2023.