Ajax zonder Mazraoui en Timber op jacht naar koppositie

Zondag, 6 maart 2022 om 15:31 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:55

Erik ten Hag heeft de opstelling wereldkundig gemaakt van Ajax voor de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk van zondag. Noussair Mazraoui is niet op tijd fit om zijn rentree te maken in de hoofdmacht van de thuisclub. Jurriën Timber, die donderdag tegen AZ nog startte als rechtsback ontbreekt ook, waardoor Devyne Rensch op de rechtervleugel start. Er is ook weer een basisplaats voor Perr Schuurs achterin. In de Johan Cruijff ArenA rolt de bal vanaf 16.45 uur.

Mazraoui viel vorige week in, toen Ajax zich liet verrassen door Go Ahead Eagles (2-1). De rechtsbenige verdediger ontbrak donderdag tegen AZ, waardoor Ten Hag aan de rechterkant van zijn defensie koos voor Timber. De van origine centrumverdediger kampt met lichte klachten en ziet het duel met RKC dus vanaf de tribune. Schuurs behoudt zijn basisplaats in het hart van de Ajax-verdediging, met naast hem Lisandro Martínez. Daley Blind start weer als linksback. Door de keepersproblemen staat André Onana weer onder de lat. Ryan Gravenberch krijgt op het middenveld wederom de voorkeur boven Davy Klaassen. Het middenveld wordt compleet gemaakt door Edson Álvarez en Steven Berghuis. Voorin moeten Antony en Dusan Tadic voor de aanvoer zorgen richting diepste spits Sébastien Haller.

Jurriën Timber is niet fit genoeg om te starten tegen RKC Waalwijk.

Ajax liep vorige week zondag tegen Go Ahead dus averij op in de strijd om de landstitel in de Eredivisie. Vier dagen later volgde sportieve revanche in de vorm van een 0-2 overwinning op AZ in de halve finale van de TOTO KNVB Beker. In de eindstrijd wacht nu een confrontatie met titelconcurrent PSV, dat dankzijn de 3-1 zege op Heracles Almelo van zondag de nieuwe koploper is. RKC is bezig aan een mindere serie in de Eredivisie en mede hierdoor is men afgezakt naar de veertiende plaats. Eerder deze jaargang won Ajax op bezoek bij RKC met 0-5, met doelpunten van Sébastien Haller (2), Steven Berghuis (2) en Jurriën Timber.

Bij RKC ontbreken trainer Joseph Oosting en spelers Etienne Vaessen en Alexander Büttner wegens ziekte. Melle Meulensteen is ook niet fit genoeg om deel uit te maken van de wedstrijdselectie voor het bezoek aan Ajax. Assistent-trainer Sander Duits en Peter Uneken nemen bij afwezigheid van Oosting de honneurs waar bij RKC in de Johan Cruijff ArenA.

Opstelling Ajax: Onana; Rensch, Schuurs, Martínez, Blind; Álvarez, Gravenberch, Berghuis; Antony, Haller, Tadic

Opstelling RKC Waalwijk: El Maach; Gaari, Adewoye, Van den Buijs, Touba, Wouters; Bakari, Anita, Van der Venne, Odgaard, Kramer.