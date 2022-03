Manchester United zonder Cristiano Ronaldo in derby tegen Manchester City

Zondag, 6 maart 2022 om 13:19 • Chris Meijer • Laatste update: 13:36

Cristiano Ronaldo is zondag niet van de partij tijdens de derby tussen Manchester City en Manchester United. Verschillende Engelse media - onder wie The Athletic en de Daily Mail - melden dat de 37-jarige Portugese aanvaller vanwege een blessure geen deel zal uitmaken van de wedstrijdselectie van the Red Devils. Ook Edinson Cavani zou niet inzetbaar zijn voor manager Ralf Rangnick.

Daardoor is Marcus Rashford de enige echte spits in de selectie van Manchester United in het Etihad Stadium, waar om 17.30 uur afgetrapt zal worden. Rangnick zou er overigens ook nog voor kunnen kiezen om Bruno Fernandes als valse spits te posteren voor het duel met de koploper van de Premier League. In de laatste wedstrijden was Ronaldo steevast de aanvalsleider in het elftal van Rangnick. De Portugees speelde vorige week tegen Watford (0-0) ‘gewoon’ nog negentig minuten mee.

Ronaldo scoorde overigens niet in dat duel en tekende in zijn laatste tien wedstrijden voor slechts één doelpunt. “Er zijn de afgelopen maanden een aantal dingen gebeurd die niemand had kunnen voorzien”, zei Rangnick vrijdag tijdens de persconferentie in aanloop naar het duel met Manchester City. Met vijftien doelpunten in dertig wedstrijden is Ronaldo dit seizoen wel de clubtopscorer van Manchester United, op dit moment de nummer vier van de Premier League.