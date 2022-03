Tadic slaat de plank finaal mis: ‘Bijna middelvinger naar vrouwen bij Ajax’

Zondag, 6 maart 2022 om 12:21 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:29

Dusan Tadic ziet Marc Overmars nog altijd als een vriend, ondanks het vertrek van de directeur voetbalzaken bij Ajax vanwege grensoverschrijdend gedrag. De aanvoerder weigerde in een interview met de NOS om de vertrokken bestuurder publiekelijk te veroordelen. Bij Goedemorgen Eredivisie is er zondagochtend grote verbazing over de houding die Tadic aanneemt ten opzichte van Overmars.

Overmars stapte op 6 februari op, na meldingen van grensoverschrijdend gedrag jegens vrouwelijke medewerkers van Ajax. Tadic heeft daar naar eigen zeggen ‘niets’ of ‘niets bijzonders’ over te zeggen. “Ik weet niet wat er gebeurd is. Het interesseert me ook niet. Of iemand een fout heeft gemaakt of niet... Ik wil niemand veroordelen. Ik wil daar niets over zeggen, omdat ik niet weet wat er gebeurd is.”

In #GoedemorgenEredivisie wordt stevig gereageerd op de uitspraken van Dusan Tadic omtrent Marc Overmars: "Bijna een middelvinger naar de vrouwen binnen de club." pic.twitter.com/CTlnLZfoyi — ESPN NL (@ESPNnl) March 6, 2022

“Ik steun hem als vriend en als persoon die veel voor Ajax heeft betekend. Iedereen maakt fouten”, meent de Servisch international. “Het is niet aan ons anderen te veroordelen.” Tadic heeft contact gehad met Overmars. “Het gaat nu beter met hem. Hij heeft het even moeilijk gehad. Ik hoop dat hij weer groots terugkomt, want dat verdient hij echt.”

"Het lijkt me niet helemaal het juiste signaal, na alles wat er is gebeurd bij Ajax", oppert presentator Milan van Dongen in het ochtendprogramma van ESPN. "Het lijkt me dat als je als club zegt dat je gaat onderzoeken wat voor cultuur er is we willen de vrouwen helpen. Dat de aanvoerder van je vlaggenschip dit vervolgens naar buiten brengt, dan is dat echt bijna een middelvinger naar de vrouwen in de club, lijkt mij" Hans Kraay junior mengt zich vervolgens in de discussie. "Ik denk dat je als aanvoerder het recht hebt, als je dat onderling afspreekt, dat je zegt van: 'Ik wil er niks over zeggen'. Maar als je er wel iets over zegt, dan zou ik zeggen, ondanks dat je heel gecharmeerd bent van Overmars, want dat zijn er wel meer."

"Dat je dan zegt: 'Ik vind het verschrikkelijk wat er in mijn club, want het is inmiddels zijn club, is gebeurd. En hoe afschuwelijk moet het zijn voor de vrouwen die dit hebben ondervonden'. Dus het is of niks, of dat, denk ik", laat Kraay junior zijn licht schijnen over de veelbesproken kwestie bij Ajax. Van Dongen neemt het gesprek weer over: "Het lijkt mij heel logisch dat je Overmars niet hoeft te laten vallen. Dat hoeft helemaal niet, het kan nog gewoon een vriend van je zijn." Arnold Bruggink benadrukt vervolgens dat Erik ten Hag in zijn optiek het hele gebeuren 'perfect heeft verwoord' in de media.

"Die veroordeelde het, maar zei ook: 'Ja, het is ook een lastige situatie'. Maar je moet in dit geval als aanvoerder, het moet je wél interesseren", legt Bruggink bij Tadic neer. "Als je al lang binnen een organisatie zit en lang binnen een club, dan moet jij ook weten waar je het over hebt. En dat vind ik raar." Van Dongen voegt er aan toe dat Ajax in zijn statements duidelijk naar voren heeft gebracht waarom er tussentijds afscheid is genomen van Overmars en wat er zich in de Johan Cruijff ArenA heeft afgespeeld.