Cody Gakpo keert terug bij PSV maar start wel op de bank

Zondag, 6 maart 2022 om 11:11 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:21

Roger Schmidt heeft de opstelling bekendgemaakt van PSV voor de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo van zondag. Het is dezelfde opstelling als woensdag, toen in de halve finale van de TOTO KNVB Beker met 1-2 werd gewonnen van Go Ahead Eagles. Cody Gakpo is fit genoeg voor een plek in de wedstrijdselectie, al start de aanvaller wel op de bank bij PSV. In het Philips Stadion klinkt het eerste fluitsignaal om 12.15 uur.

De thuisploeg lijkt te starten in een 4-2-2-2-systeem, met Eran Zahavi en Noni Madueke als aanvallers. Daarachter moet de aanvoer komen van Mario Götze en Joey Veerman, die in Deventer voor het winnende doelpunt zorgde. De controle op het middenveld is in handen van Ibrahim Sangaré en Erick Gutiérrez. In de achterhoede de bekende namen bij PSV: Mauro Júnior, Jordan Teze, Olivier Boscagli en Philipp Max. Joël Drommel staat onder de lat bij de titelkandidaat.

PSV wist dus woensdag de eindstrijd van het bekertoernooi te bereiken. Daarnaast werden de laatste drie wedstrijden in de Eredivisie winnend afgesloten. Mede hierdoor bedraagt de achterstand op koploper Ajax slechts twee punten: 57 om 55 punten. Eerder dit seizoen wist PSV in Almelo met 0-2 te winnen van Heracles. Bruma en Noni Madueke verzorgden destijds de productie van de Eindhovenaren.

Opstelling PSV: Drommel; Mauro Júnior, Teze, Boscagli, Max; Sangaré, Gutiérrez, Götze, Veerman; Madueke, Zahavi.

Opstelling Heracles Almelo Bucker; Fadiga, Sonnenberg, Knoester, Quagliata, Hoogma; De La Torre, Ouahim, Laursen, Basacikoglu; Bakis.