Tadic steunt Overmars: ‘Hij verdient het echt om groots terug te keren’

Zondag, 6 maart 2022 om 08:50 • Laatste update: 09:53

Dusan Tadic zal het contact met Marc Overmars nooit verbreken. De aanvaller annex captain van Ajax beschouwt de vertrokken directeur van de Amsterdamse club als een vriend en zal er altijd voor hem zijn. “Voor Ajax spelen is altijd een droom voor me geweest en door hem is die droom uitgekomen”, benadrukt Tadic in gesprek met de NOS. “Hij zal altijd een vriend van me blijven en ik zal er altijd voor hem zijn.”

Overmars stapte op 6 februari op, na meldingen van grensoverschrijdend gedrag jegens vrouwelijke medewerkers van Ajax. Tadic heeft daar naar eigen zeggen ‘niets’ of ‘niets bijzonders’ over te zeggen. “Ik weet niet wat er gebeurd is. Het interesseert me ook niet. Of iemand een fout heeft gemaakt of niet... Ik wil niemand veroordelen. Ik wil daar niets over zeggen, omdat ik niet weet wat er gebeurd is.”

“Ik steun hem als vriend en als persoon die veel voor Ajax heeft betekend. Iedereen maakt fouten”, meent de Servisch international. “Het is niet aan ons anderen te veroordelen.” Tadic heeft contact gehad met Overmars. “Het gaat nu beter met hem. Hij heeft het even moeilijk gehad. Ik hoop dat hij weer groots terugkomt, want dat verdient hij echt.”

Ajax is inmiddels bezig met vervolgstappen na het grensoverschrijdende gedrag van Overmars. De club liet recent weten dat het gedrag ingrijpend is geweest voor de vrouwen die ermee te maken hebben gehad. “Goede nazorg is daarbij van groot belang en die is in gang gezet. Ajax gaat stappen zetten naar een veiliger sport- en werkklimaat en zal hierbij worden bijgestaan door een extern gespecialiseerd bureau. Dit bureau is een onderzoek gestart en komt met aanbevelingen die met behulp van deskundige derden worden opgevolgd.”

Overmars hangt vanwege zijn misdragingen bij Ajax een straf boven het hoofd. Het Instituut Sportrechtspraak (ISR) onderzoekt of de vertrokken directeur voetbalzaken zich voor een tuchtcommissie moet verantwoorden. De uitspraak van de tuchtcommissie kan afhankelijk van de ernst van de situatie variëren van een berisping tot een levenslange schorsing. De levenslange straf zou overigens niet gelden voor werkzaamheden in het buitenland, maar wel voor alle functies in het Nederlands voetbal.