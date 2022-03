Dessers evenaart cultheld van Feyenoord: ‘Hij maakt het me wel moeilijk’

Zondag, 6 maart 2022 om 07:32 • Laatste update: 07:45

Geen speler scoorde vaker voor Feyenoord als invaller in een Eredivisie-seizoen dan Cyriel Dessers deze voetbaljaargang. De aanvaller zorgde er zaterdagavond voor dat het thuisduel met FC Groningen (1-1) niet in een nederlaag voor de Rotterdammers eindigde en kwam daarmee op gelijke hoogte met Jozsef Kiprich, die in 1992/93 ook vijfmaal als invaller in competitieverband scoorde. Arne Slot was na afloop tevreden over de manier waarop Dessers zijn invalbeurt invulde en sluit een basisplaats in de nabije toekomst niet uit.

“Cyriel is net terug van een blessure en was nog niet in staat om negentig minuten te spelen, maar goed invallen helpt in ieder geval wel om tot een basisplaats te komen. Hij maakt het me, net als Patrick Wålemark, wel moeilijk in mijn keuzes. Maar dat doen ze al veel langer.”, vertelde de trainer van Feyenoord na afloop bij ESPN. “Hij komt natuurlijk ook in een hele fijne periode in het veld. De tweede helft was sowieso al een stuk beter. Daar speelde Dessers natuurlijk ook een rol in, maar ik denk dat we vanaf de rust kansen zijn gaan creëren. Een spits profiteert ervan als het team beter gaat spelen.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Dessers kwam na 56 minuten binnen de lijnen voor Bryan Linssen, die al zeven wedstrijden droog staat. “Ik denk dat Bryan hartstochtelijk zijn best heeft gedaan. Hij had ook echt te lijden onder het feit dat het drukzetten de eerste helft niet zo goed was”, verklaarde Slot de relatief vroege wissel na de onderbreking. “Daarin moest hij extreem veel lopen. Daar moet je hem dan wel in prijzen. Linssen blijft dat gewoon doen en dan is het geen spits die op een gegeven moment zegt: 'Ik loop als kip zonder kop, ik stop er even mee.' Hij blijft gewoon gas geven.”

Dessers scoorde niet alleen, maar raakte ook nog de paal. Lutsharel Geertruida, miste twee mogelijkheden en Luis Sinisterra kopte op doelman Peter Leeuwenburgh. “Dit voelt als een nederlaag”, zei Justin Bijlow. “We moeten na rust de kansen benutten en dat hebben we niet gedaan. Dat brak ons op.” Net als Slot zag Bijlow een groot contrast tussen de eerste en de tweede helft van Feyenoord. “Voor rust speelde Groningen makkelijk onder onze druk uit. Dat lukte ze in de tweede helft niet meer.”

Door het gelijkspel bedraagt de achterstand van Feyenoord vijf punten op koploper op Ajax, dat zondag thuis tegen RKC Waalwijk speelt. Nummer twee PSV, dat zondag thuis Heracles Almelo treft, heeft drie punten meer. AZ kan Feyenoord zondag tot op een punt naderen. De Alkmaarders, die vorige week met 2-1 wonnen van de Rotterdamse club, gaan op bezoek bij NEC.