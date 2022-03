Wijnaldum finaal afgebrand om deprimerende statistiek tegen OGC Nice

Zondag, 6 maart 2022 om 06:30 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 03:21

Paris Saint-Germain werd zaterdag - vier dagen voor de cruciale Champions League-return bij Real Madrid - in de eigen competitie verrast door OGC Nice (1-0). De kans dat Georginio Wijnaldum in het Santiago Bernabéu net als in Nice op het wedstrijdformulier verschijnt als basisspeler, lijkt na zaterdagavond nihil. Wijnaldum was volgens L'Équipe 'totaal verloren op het middenveld' en krijgt van Le Parisien het allerlaagste rapportcijfer van alle PSG-spelers: een vernietigende 2.

Wijnaldum stond op een driemansmiddenveld geposteerd met Marco Verratti en Danilo Pereira. De Oranje-international moest als meest vooruitgeschoven pion de verbinding leggen met de voorhoede, maar leek wel een geest voor zijn ploeggenoten: Wijnaldum kwam in de meer dan negentig minuten die hij op het veld stond tot slechts 28 balcontacten, zelfs minder dan zijn eigen doelman Keylor Navas (35). Ter vergelijking: Danilo raakte 66 keer de bal en Verratti had als spil in de opbouw liefst 141 balaanrakingen.

Prachtige assist van Stengs! ?? De Nederlandse invaller doet het! ?? Met een perfecte voorzet bediend hij Delort, die de 1-0 binnen schiet en daarmee de winnende maakt tegen PSG ?#ZiggoSport #Ligue1 #OGCPSG pic.twitter.com/SZpTZ1ZifK — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 5, 2022

Pas in de blessuretijd van de tweede helft werd Wijnaldum door Mauricio Pochettino naar de kant gehaald voor Idrissa Gana Gueye. Dat Wijnaldum zo lang mocht blijven staan, bevreemdt Le Parisien. "Bij het zien van de minimale bijdrage van de Nederlander moet Gueye zich afgevraagd hebben wat hij op de bank deed", aldus de Parijse krant. "We hebben het eerder gezegd, maar de voormalige Liverpool-man verstopt zich en heeft er niet veel zin in: slechts negen balcontacten in de eerste helft."

In balbezit kon Wijnaldum zich niet laten zien, maar ook zonder het leer aan de voet ging hij in de fout, stipt het dagblad aan. "Hij werd geklopt bij het late doelpunt van Andy Delort. Catastrofaal", klinkt het hard. Wijnaldum kon in de 88ste minuut inderdaad niet voorkomen dat een schitterende gekrulde voorzet van Calvin Stengs terechtkwam bij zijn directe tegenstander, die bij de tweede paal binnenschoot. Wijnaldum was zo mede schuldig aan de late nederlaag van PSG, die op de ranglijst overigens nauwelijks gevoeld wordt: de voorsprong op nummer twee Nice is nog altijd dertien punten.

Lionel Messi en Neymar

Wijnaldum wordt zeker niet als enige aangekeken op de deceptie in Nice. Zonder de geschorste Kylian Mbappé kwam het voor PSG aan op Ángel Di María, Lionel Messi en Neymar, maar 'geen van hen slaagde erin het tempo te veranderen, te provoceren, uit te schakelen... of zelfs maar een schijn van gevaar te vormen voor de tegenpartij', vindt het Franse Eurosport. PSG moet vrezen voor de dag van het afscheid van Mbappé, die naar Real Madrid lijkt te gaan. "Mbappé is dit seizoen direct betrokken bij bijna de helft van de doelpunten van PSG", vervolgt de tv-zender. "Gezien het Parijse optreden tijdens zijn afwezigheid begrijpen we waarom. Er is niemand om het over te nemen. Zijn loopacties werden vandaag al node gemist door Neymar en Messi, die afspeelmogelijkheden in de diepte misten."

Van de drie overgebleven steraanvallers viel Neymar het meest door de mand, klinkt het in Frankrijk. De Braziliaanse linkerspits is sinds anderhalve week hersteld van een slepende enkelblessure, maar heeft zijn topvorm nog niet te pakken. Tegen Nice strandde vrijwel al zijn 'goede bedoelingen', zoals Le Parisien 22 keer balverlies omschrijft. Eénmaal was dat met dodelijke afloop, toen Nice er in minuut 88 razendsnel uitkwam en scoorde. "Neymar gaf niet op, maar heeft zijn frivoliteit nog niet hervonden."

Justin Kluivert en Kasper Dolberg

In de aanval bij opponent Nice konden de voormalig Ajacieden Justin Kluivert en Kasper Dolberg ook al geen vuist maken. "Kluivert speelde geen geweldige wedstrijd", oordeelt Foot Mercato, dat een 3,5 uitdeelt aan de vleugelspits. Kluivert (23 keer) had zelfs meer balverlies dan Neymar (22). "Kluivert bracht de Parijse verdediging zelden in moeilijkheden, ook al schakelde hij zijn tegenstander Bernat wel uit in defensief opzicht. Slechts één van zijn zes dribbels lukte." Het rapportcijfer van Dolberg is zelfs een half punt lager: een 3 voor de Deen. "De ex-spits van Ajax presteerde niet goed. Eén schot slechts, dat de tribunes in vloog. Hij verloor te veel duels van Marquinhos en Abdou Diallo (zestig procent) en werd vervangen door de uiteindelijke matchwinner Delfort."