Scouts noteren ontluisterend moment bij Feyenoord: ‘Hij wil naar een topclub?’

Zaterdag, 5 maart 2022 om 23:54 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:24

Feyenoord kon zaterdagavond niet overtuigen en hield slechts een punt over aan de thuiswedstrijd tegen FC Groningen (1-1). Marciano Vink licht een pijnlijke verdedigende actie uit van Marcos Senesi, een moment dat volgens de analist niet past bij de geruchten rond zijn persoon over een internationale toptransfer. "Bij een topclub kun je niet zo verdedigen", aldus Vink bij ESPN.

Het gaat om een moment uit de zesde minuut, waarbij FC Groningen-spits Jörgen Strand Larsen de verdediger van Feyenoord met een doodsimpele beweging kwijt is. Het levert de spits van FC Groningen direct een enorme kans op, die eindigt op de voeten van doelman Justin Bijlow. "Het lijkt wel alsof Senesi een zak aardappelen op zijn rug heeft", oordeelt Vink. "Hij wordt gewoon voorbijgelopen, terwijl Strand Larsen niet eens echt zijn best deed. Dit mag natuurlijk niet."

Strand Larsen zoekt Senesi op en sleept de bal er simpel langs.

Strand Larsen loopt vervolgens makkelijk weg bij Senesi en krijgt een goede schietkans, die eindigt op de voeten van Justin Bijlow.

"Er wordt gesproken over dat hij naar een internationale topclub wil, toch?", doelt Vink op de vele geruchten rond Senesi. De 24-jarige Argentijn wordt al tijden in verband gebracht met vooral Italiaanse clubs als AS Roma en Napoli. "Nou, dan kun je niet zo verdedigen", weet Vink. "Je kan niet zo voorbijgelopen worden rond je eigen zestien, dat is niet goed."

Patrik Walemark

Wie wél een uitmuntende indruk maakte bij Feyenoord, was invaller Patrik Walemark. De Zweedse aankoop flitste een aantal keer met bravoure langs zijn tegenstander en gaf een perfecte voorzet op Cyriel Dessers, die buitenkant paal raakte met zijn kopbal. "Wat Walemark brengt: hij heeft een aparte voorzet", zegt Vink. "Een normale goede voorzet heeft snelheid, maar die van hem lijken nog extra hard. Tegen AZ gaf hij ook al zo'n voorzet, die zijn zo snel. Je hoeft er eigenlijk alleen je hoofd tegen aan te zetten en het is een grote kans."

Vink is in het algemeen zeer te spreken over de prestatie van Walemark, die nog niet volledig wedstrijdfit is en daarom in de 56ste minuut inviel. "Hij durft, hij gaat, en dit is een fantastische actie", doelt Vink op de dribbel in blessuretijd langs drie, vier verdedigers. De voorzet van de Zweed kwam vervolgens niet aan. "Dit is een jongen die wél met zelfvertrouwen speelt, in tegenstelling tot sommige anderen."