Gefrustreerde Lang haalt woede Schreuder op de hals: ‘Zonde en hoefde niet’

Zondag, 6 maart 2022 om 00:07 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 00:35

Noa Lang heeft zich zaterdag tijdens het gewonnen Jupiler Pro League-duel van Club Brugge met Seraing (0-5) de woede op de hals gehaald van Alfred Schreuder. De aanvaller werd na 63 minuten door zijn trainer naar de kant gehaald voor Bas Dost. Lang kon de wissel absoluut niet waarderen en wandelde meteen richting de kleedkamer, hetgeen hem kwalijk wordt genomen door Schreuder.

Club had op bezoek bij Seraing geen kind aan de Belgische laagvlieger. Het enige smetje op de klinkende zege vond na ruim een uur op de klok plaats, toen Schreuder besloot om Charles De Ketelaere en Dost speelminuten te geven en met Sargis Adamyan en Lang zijn twee spitsen naar de kant te halen. Dat Lang direct de catacomben inliep, werd niet op prijs gesteld door de Nederlandse oefenmeester.

“Er was geen reden waarom hij meteen naar binnen liep”, zegt Schreuder op de website van Club. “Het is dus zonde dat dit gebeurde, want dit hoefde niet na zo’n mooie avond. Het was op voorhand al afgesproken dat we Charles sowieso minuten zouden geven en onze spitsen hebben natuurlijk drie zware wedstrijden gehad in de afgelopen weken. Dan wil je ook frisse jongens brengen en dat hebben ze goed gedaan.” Lang verkeert al langere tijd in mindere vorm, zijn laatste doelpunt dateert alweer van 23 december tegen OH Leuven (4-1 winst) in de Belgische beker.

Voor Club was de comfortabele overwinning op Seraing zeer welkom na het bekerechec tegen AA Gent eerder deze week. Toch houdt Schreuder nog een zure smaak over aan de uitschakeling in de beker. “Met deze zege spoel je de ontgoocheling van woensdag eigenlijk niet door. Het blijft heel zuur, maar het ligt achter ons en we kunnen het niet meer omdraaien”, aldus de 49-jarige oefenmeester. “We moeten dus vooruitkijken en vandaar zijn we nu wel tevreden met deze overwinning.