Schitterende bal van Calvin Stengs levert Nice late stunt op tegen PSG

Zaterdag, 5 maart 2022 om 23:01 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 23:23

OGC Nice heeft Paris Saint-Germain zaterdagavond op de derde competitienederlaag van het seizoen getrakteerd. Vlak voor tijd bezorgde Andy Delort de thuisploeg op aangeven van de ingevallen Calvin Stengs drie belangrijke punten: 1-0. Aan de kant van PSG was Wijnaldum totaal onzichtbaar en kwam in de meer dan negentig minuten die hij op het veld stond tot slechts 28 balcontacten, zelfs minder dan zijn eigen doelman Keylor Navas (34 balcontacten).

Christophe Galtier had bij Nice een basisplaats ingeruimd voor Pablo Rosario en Justin Kluivert, terwijl Georginio Wijnaldum bij de bezoekers ook vanaf het eerste fluitsignaal begon. Calvin Stengs en Xavi Simons moesten het in de topper aan beide zijden doen met een plek op de bank. Het duel in de Allianz Riviera ontbrandde direct toen Keylor Navas handelend moest optreden op een doelpoging van Amine Gouiri, die er in de openingsfase nogmaals bijna in slaagde om de ban te breken met een geplaatst schot dat rakelings langs de paal ging.

Prachtige assist van Stengs! ??



De Nederlandse invaller doet het! ?? Met een perfecte voorzet bediend hij Delort, die de 1-0 binnen schiet en daarmee de winnende maakt tegen PSG ?#ZiggoSport #Ligue1 #OGCPSG pic.twitter.com/SZpTZ1ZifK — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 5, 2022

De thuisploeg wist PSG in het eerste bedrijf ver van eigen doel te houden, maar liep via de counter toch bijna in het mes. Na een hoekschop van Nice kwam de koploper van de Ligue 1 er via Neymar razendsnel uit. Dankzij een fraaie pass in de diepte had Ángel Di María een vrije doortocht richting doelman Walter Benítez. De Argentijnse aanvaller moest echter toezien hoe de uitkomende sluitpost met een knappe redding de 0-1 voorkwam. Ook in de tweede helft hadden beide ploegen moeite om gaten in de defensie van de tegenstander te vinden. Bij Paris Saint-Germain deed het ontbreken van Kylian Mbappé (schorsing) zich duidelijk voelen.

Ook Wijnaldum kon zijn stempel niet op het Parijse spel drukken. Voor rust kwam de 85-voudig international van het Nederlands elftal tot slechts negen balcontacten en in het eerste kwartier na rust werd hij zelfs geen enkele keer door een van zijn ploeggenoten aangespeeld. De toeschouwers werden ook in het tweede bedrijf nauwelijks vermaakt, want de strijd werd vooral op het middenveld uitgevochten. Waar beide ploegen genoegen leken te nemen met een gelijkspel, greep Nice vlak voor tijd toch de volle buit na dodelijk balverlies van Neymar. Rosario vond de tien minuten voor tijd ingevallen Calvin Stengs. De vleugelaanvaller had een perfecte voorzet in huis op Andy Delort, die de bal van dichtbij hard tegen de touwen schoot: 1-0.