Real Madrid laat in galavoorstelling werkelijk niets heel van Real Sociedad

Zaterdag, 5 maart 2022 om 22:53 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:00

Real Madrid heeft zaterdagavond een wervelende zege geboekt in LaLiga. De ploeg van trainer Carlo Ancelotti stond na tien speelminuten al achter tegen Real Sociedad, dat vanaf de slotfase van de eerste helft echter niets meer in te brengen had: 4-1. Met de driepunter profiteert de Koninklijke maximaal van het eerdere puntenverlies van nummer twee Sevilla. In Spanje gaat Real Madrid met 63 punten aan kop, terwijl de naaste achtervolger 55 punten verzamelde.

De meest opvallende afwezige aan Madrileense zijde was Toni Kroos, die met een spierblessure aan de kant stond. Ook Federico Valverde kon niet in actie komen (griep), waardoor er een basisplek werd ingeruimd voor Eduardo Camavinga. Tegelijkertijd keerde de herstelde David Alaba weer terug in de basis ten koste van Nacho Fernández. Real Sociedad moest het nog altijd stellen zonder de geblesseerde Nacho Monreal en Adnan Januzaj.

Real Sociedad op voorsprong! ?? Carvajal geeft een penalty weg en Oyarzabal maakt daar gretig gebruik van, 1-0 ??#ZiggoSport #LaLiga #RealMadridRealSociedad pic.twitter.com/QkgjmEdzA1 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 5, 2022

Hoewel Real Madrid vanaf het eerste fluitsignaal nadrukkelijk op zoek ging na de openingstreffer, waren het de bezoekers die het scorebord voor het eerst in beweging brachten. In het zestienmetergebied kwam de bal in de achtste speelminuut voor de voeten van David Silva. In een poging hem de bal te ontnemen ging Dani Carvajal op de voet van de middenvelder staan, waarna arbiter Jesús Gil Manzano resoluut naar de penaltystip wees. Mikel Oyarzabal nam een uitstekende strafschop en verschalkte doelman Thibaut Courtois in de rechterbenedenhoek: 0-1.

Nadien golfde het spel op en neer, al was Real Madrid de bovenliggende partij. Mede door het gebrek aan scherpte in de afronding duurde het tot de veertigste minuut voordat de gelijkmaker gevonden werd. Kort nadat een penaltyclaim van Real Madrid werd weggewuifd door Gil Manzano, sloeg Camavinga toe. Op circa 25 meter van het doel kwam de middenvelder in balbezit, waarna hij ruimte maakte en met een van richting veranderd schot de rechterhoek vond: 1-1. Een minuut later dacht Karim Benzema al voor de de 2-1 te zorgen na een grote fout van Asier Illarramendi, maar hij stond net aan de verkeerde kant van de buitenspellijn bij zijn aanname: treffer afgekeurd.

Weer op gelijke hoogte ?? Camavinga haalt verwoestend uit en scoort de 1-1 ??#ZiggoSport #LaLiga #RealMadridRealSociedad pic.twitter.com/ja2OcpBtqo — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 5, 2022

Toch zou de thuisploeg nog voor rust op voorsprong komen. Op de hoek van het zestienmetergebied gaf Benzema de bal aan Modric. De Kroaat legde het leer klaar voor zijn linker en vond met een schitterende uithaal de verre hoek: 2-1. Op slag van het rustsignaal volleerde ook Carvajal nog rakelings naast uit een van richting veranderde voorzet van Ferland Mendy. In het tweede bedrijf had Real Sociedad werkelijk niets meer in de melk te brokkelen. Het team van trainer Imanol Alguacil slaagde erin om de spanning in de wedstrijd te houden tot een kwartier voor tijd, toen de Basken definitief capituleerden.

Kort nadat er een opnieuw een doelpunt van Benzema (buitenspel) werd afgekeurd, zorgde de Franse spits vanaf elf meter alsnog voor de 3-1. Gil Manzano legde de bal op de stip na een overtreding van Aritz Elustondo op Vinícius Júnior; Benzema rondde op ijskoude wijze af. Het slotakkoord werd gespeeld door Marco Asensio. Carvajal ontving een indrukwekkende dieptepass van Éder Militão over zeker zeventig meter, waarna hij de bal teruglegde op de rechtsbuiten. Met een diagonaal schot zorgde Asensio voor de eindstand: 4-1.

Real Madrid blijft maar scoren ?? De 3-1 ligt er nog maar net in of Asensio scoort de 4-1 al! ??#ZiggoSport #LaLiga #RealMadridRealSociedad pic.twitter.com/AKSaFsN7sN — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 5, 2022