Club Brugge spoelt bekerechec weg dankzij uitblinker Skov Olsen

Zaterdag, 5 maart 2022 om 22:38 • Jordi Tomasowa

Club Brugge heeft zaterdagavond in de Jupiler Pro League het bekerechec tegen AA Gent weggespoeld. Op bezoek bij Seraing boekte de ploeg van trainer Alfred Schreuder een eenvoudige 0-5 zege. Andreas Skov Olsen was de grote uitblinker met twee treffers en een assist. Door de overwinning komt Club op zestig punten uit dertig duels en verkleint het de achterstand op koploper Union Sint-Gillis weer tot zeven punten.

Trainer Schreuder wijzigde zijn basiself ten opzichte van de desastreus verlopen return in de halve finale van de Belgische beker tegen AA Gent (0-3 verlies) op geen enkele positie en gaf zijn ploeg zo de kans om zich te revancheren voor de ontluisterende nederlaag op eigen veld van woensdagavond. Club liet direct zien dat het getergd was om een goed resultaat te boeken tegen de laagvlieger, want binnen twee minuten werd de ban gebroken, toen Seraing de bal niet weg kreeg uit het het eigen strafschopgebied. Skov Olsen toonde zich direct scherp met een schot in de verre hoek: 0-1

?? | RFC Seraing maakt het zichzelf nog moeilijker na een directe rode kaart voor Mathieu Cachbach. ?? #SERCLU pic.twitter.com/pIBYcgNCd1 — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) March 5, 2022

De bezoekers waren heer en meester en gunde Seraing nauwelijks de bal. De aanvalsdrift van Club leverde de ploeg bijna de 0-2 op, maar een dubbele redding van Guillaume Dietsch op schoten van Noa Lang en Tajon Buchanan voorkwam een grotere achterstand voor de thuisploeg. Met een klein half uur op de klok was de tweede treffer van Brugge alsnog een feit nadat Rits een afgeslagen hoekschop binnenschoot. De problemen voor Seraing werden op slag van rust groter, toen Mathieu Cachbach na tussenkomst van de VAR rood kreeg van scheidsrechter Bram Van Driessche voor een harde tackle op de enkels van Denis Odoi. Club was na de eerste helft al klaar met Seraing, want na een combinatie met Lang bepaalde Skov Olsen met zijn tweede van de avond de ruststand op 0-3. De treffer kwam uiteindelijk op naam van doelman Dietsch.

De ploeg van Schreuder deed het in de tweede helft met een man meer op het veld lange tijd rustig aan. De voor Lang ingevallen Bas Dost liet in eerste instantie na om de score verder uit te bouwen. De aanvaller werd gevonden door Charles De Ketelaere, maar maakte vervolgens de verkeerde keuze. Een minuut later was het alsnog raak voor Dost nadat hij op aangeven van Skov Olsen de bal voor het intikken had: 0-4. Het slotakkoord was uiteindelijk ook voor uitblinker Skov Olsen, die na een-twee met Vanaken doel trof: 0-5.