Ki-Jana Hoever afgemaakt door manager: ‘Jongens als hij zijn tijdverspilling'

Zaterdag, 5 maart 2022 om 22:00 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:02

De voetbalmiddag van Ki-Jana Hoever zat er zaterdag al na 24 minuten op. De rechtervleugelverdediger van Wolverhampton Wanderers raakte tegen Crystal Palace (0-2) snel geblesseerd en kreeg na afloop de wind van voren van zijn eigen manager Bruno Lage. "Blessures kunnen altijd gebeuren, maar dat geldt niet voor dit type blessures", foeterde de coach van the Wolves.

Tot grote woede van Bruno Lage greep Hoever in de 24ste minuut naar zijn hamstring. "Ki is een goed voorbeeld van een talent zonder geduld", aldus de Portugees, daarmee doelend op de status van Hoever bij Wolverhampton. De Nederlander zit al vrijwel het hele seizoen op de bank achter Nélson Semedo, een van de belangrijkste spelers van de nummer acht van de Premier League. Semedo liep zelf vorige week ook een hamstringblessure op, waardoor zich een kans aandiende voor Hoever.

Volgens Bruno Lage is Hoever dit seizoen slecht omgegaan met zijn reserverol. "Een talent dat achter zijn concurrent op de bank zit, niet met volle intensiteit traint, zich niet optimaal voorbereid... Als je dan een kans krijgt, gebeuren dit soort dingen", aldus de harde coach. "“Ik heb te veel jonge spelers in mijn team die soms niet de arbeid leveren die ze zouden moeten leveren. Als ze aan het trainen zijn, denken ze vaak: oh, ik speel toch niet... Ik heb ze vanaf dag één dat ik hier ben verteld dat ze altijd hard moeten blijven werken. Je eerste doel is om jezelf te ontwikkelen."

Hoever, bezig aan zijn tweede seizoen bij the Wolves na overgekomen te zijn van Liverpool, krijgt vervolgens nog een spijkerharde boodschap van zijn coach. "Ik ga mijn tijd niet meer verspillen aan jongens die niet hard genoeg werken, dat moeten ze eens begrijpen... Deze waarschuwing is niet alleen voor Ki, maar voor alle jongelingen die we in ons team hebben."