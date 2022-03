Schrikken voor Benfica: ballenjongen gaat plots neer en wordt behandeld

Zaterdag, 5 maart 2022 om 21:25 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:29

Benfica heeft zaterdag een hectische avond beleefd op bezoek bij middenmoter Portimonense. De schrik was groot toen een ballenjongen in de zeventiende minuut plots tegen het gras ging. Na een minutenlange behandeling door beide medische teams werd de jongen per brancard weggedragen. De laatste berichten zijn dat hij 'slechts' flauwgevallen was. Op het veld ging het prima voor Benfica, dat een achterstand omboog en met 1-2 won. Over anderhalve week komt de nummer drie van de Portugese competitie naar de Johan Cruijff ArenA voor de return in de achtste finale van de Champions League tegen Ajax.

Hoewel Benfica de punten ook in de competitie goed kan gebruiken, mocht sterspeler Darwin Núñez tot aan de 85ste minuut uitrusten. De plek van de topscorer van de competitie werd ingenomen door Roman Yaremchuk. Voor het overige speelde Benfica in de sterkste formatie, met daarin dus ook Jan Vertonghen, die in de openingsfase net niet genoeg kracht kon meegeven aan een kopbal.

Liga Bwin - Portimonense-Benfica esteve interrompido para assistência a apanha-bolas: jovem saiu de maca https://t.co/Kek8OMHRUi — Diário Record (@Record_Portugal) March 5, 2022

De wedstrijd kwam in de veertiende minuut stil te liggen toen een ballenjongen plots onderuit ging op het gras. Na behandeling door de medische staf van beide clubs werd de jongen per brancard en onder luid applaus weggedragen. De toestand van de jongen leek niet kritiek. Daarna werd het duel hervat. Na een mislukte pass van Adel Taarabt legde Portimonense in de 25ste minuut de kwetsbare kant van Benfica bloot. Centrumverdedigers Nicolás Otamendi en Vertonghen hadden niet genoeg snelheid om Welinton Junior in een snelle counter van een doorbraak te beletten: 1-0.

Acender tochas e flares dentro da bancada por mim é tranquilo (como os dois bacanos neste vídeo) e acho que é giro mas agora atirar para dentro do campo quando a equipa está a perder é inaceitável. "Sempre a apoiar o Benfica". Isto não é apoiar o Benfica, é prejudicar o Benfica. pic.twitter.com/zCWz6rIAE5 — Rafael (@rafaelcosta1904) March 5, 2022

Vlak daarna veroorzaakte de harde kern van Benfica in de dertigste minuut een nieuwe onderbreking door massaal fakkels op de grond te gooien. Daarmee vierden The No Name Boys, een fanatieke supportersgroep, zijn dertigste verjaardag. Door al het oponthoud werden er liefst zestien minuten blessuretijd toegevoegd. In de zevende daarvan scoorde Grimaldo met een hard schot uit de tweede lijn, nadat een voorzet van Taarabt was afgeslagen: 1-1.

Paulo Sergio, de trainer van Portimonense, werd aan het eind van de eerste helft met rood weggestuurd vanwege nadrukkelijke aanmerkingen op de leiding. Vijf minuten na rust maakte Benfica de uiteindelijk winnende treffer via Gonçalo Ramos, die simpel de rebound intikte na een half gekeerde voorzet van Rafa Silva: 1-2. Benfica gaf daarna niet al te veel meer weg, maar had wel geluk dat Filipe Relvas een kansrijke poging naast schoot.