Vuurwerkincident geeft donkere rand aan levendig duel in Deventer

Zaterdag, 5 maart 2022 om 20:51 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:03

Go Ahead Eagles en FC Utrecht hebben elkaar zaterdagavond in evenwicht gehouden. Het scorebord in Deventer gaf halverwege nog een 1-0 tussenstand aan, maar in het tweede bedrijf kwamen de Domstedelingen nog langszij: 1-1. Arbiter Danny Makkelie moest de wedstrijd na rust tijdelijk stilleggen na een harde vuurwerkknal op de tribunes, al kon de wedstrijd vrij snel weer hervat worden. De Deventenaren bezetten voorlopig de elfde positie in de Eredivisie; Utrecht staat zevende op de ranglijst.

Aan de kant van de thuisploeg werden twee wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van het verloren bekerduel met PSV (1-2). Centraal achterin werd de geschorste Joris Kramer vervangen door Bas Kuipers, waardoor er linksachterin een plek vrijkwam voor Mats Deijl. Op het middenveld kreeg Jay Idzes ditmaal de voorkeur boven Giannis Fivos Botos. René Hake stuurde voor de derde wedstrijd op rij dezelfde basiself richting de aftrap. Dat betekende onder meer dat Henk Veerman in de spitspositie wederom de voorkeur kreeg boven clubtopscorer Anastasios Douvikas.

De teams bezorgden de aanwezige toeschouwers een attractieve openingsfase. In de negende speelminuut werd Go Ahead een fout Andries Noppert bijna fataal, daar de doelman de bal in de eigen zestien tegen inkomende Moussa Sylla aanschoot. Het leer caramboleerde tot opluchting van Noppert rakelings naast. Vervolgens kwam Bart Ramselaar dicht bij een treffer. De linksbuiten had een fraai schot in huis, maar hij raakte de paal. In de rebound voorkwam Gerrit Nauber dat Henk Veerman tot scoren kon komen.

Hoewel de beste kansen in de eerste helft voor Utrecht waren, kwam Go Ahead na ruim een half uur spelen op voorsprong dankzij Luuk Brouwers. De middenvelder slalomde op fraaie wijze de zestien in en haalde met een lage schuiver doeltreffend uit: 1-0. Na rust legde arbiter Makkelie het spel tijdelijk stil nadat er vuurwerk werd afgestoken door supporters van Utrecht, maar het duel kon vrij snel hervat worden.

Halverwege het tweede bedrijf kreeg Idzes een uitgelezen kans op de voorsprong te verdubbelen; zijn kopbal verdween echter naast het doel. Een minuut later was het aan de overzijde wel raak. Na een fraaie actie over de linkerflank bezorgde Mimoun Mahi een lage voorzet aan de andere kant van de zestien bij Sylla. Laatstgenoemde stuitte met zijn eerste poging op Noppert, maar uit de rebound was het alsnog raak: 1-1.