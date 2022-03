AS Roma wipt over aanvallend onmachtig Atalanta heen; De Roon pakt rood

Zaterdag, 5 maart 2022 om 19:55 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 20:54

AS Roma heeft zaterdagavond een belangrijke zege geboekt op concurrent Atalanta. Tammy Abraham was in de 32ste minuut op aangeven van Nicolò Zaniolo verantwoordelijk voor de enige treffer van de wedstrijd: 1-0. De Roon mocht in blessuretijd na aanmerkingen op de wedstrijdleiding direct na een gele kaart nog inrukken met rood. Door de overwinning wippen i Giallorossi in de Serie A over Atalanta heen. De Romeinen staan vijfde met 47 punten uit 28 duels, terwijl de bezoekers een minder doelsaldo hebben.

José Mourinho zat nog steeds zijn schorsing uit na zijn rode kaart tijdens het Serie A-duel met Hellas Verona (2-2). De Portugese oefenmeester werd op de bank als hoofdtrainer vervangen door data-analist Michele Salzarulo. Bij Atalanta konden Teun Koopmeiners, Marten de Roon en Hans Hateboer allen rekenen op een basisplaats, terwijl Rick Karsdorp aan de kant van de thuisploeg ook vanaf het eerste fluitsignaal startte. Roma schoot uit de startblokken, want op aangeven van Lorenzo Pellegrini deed Gianluca Mancini zijn oude club na twee minuten al bijna pijn. De verdediger slaagde er vanuit een hoekschop echter niet in om doelman Juan Musso te passeren.

1-0 Roma ?? Karsdorp zet de aanval op en Abraham maakt af! ?? Kan Atalanta reageren? ??#ZiggoSport #SerieA #RomaAtalanta pic.twitter.com/Fns0Ze5aLT — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 5, 2022

Atalanta had moeite om in aanvallend opzicht een vuist te maken, maar werd halverwege de eerste helft bijna in het zadel geholpen door Karsdorp, die de bal zo in de voeten schoof van Merih Demiral. De verdediger vergat vervolgens af te drukken en zag zijn schot via de Nederlandse rechtsback weggewerkt worden. Karsdorp herstelde luttele minuten later zijn fout met het in de diepte sturen van Zaniolo. De vleugelaanvaller gaf mee op Abraham, die de bal koelbloedig langs Musso schoof: 1-0. De bezoekers kwamen na rust langzaam maar zeker beter in de wedstrijd. Hierbij was er een hoofdrol weggelegd voor Koopmeiners. De middenvelder zette Remo Freuler na een subtiele combinatie voor Rui Patrício, die alert reageerde door snel zijn doel uit te komen.

Het aanvalsspel van Atalanta oogde gedurende het duel stroperiger, waardoor de ploeg van Gasperini moeite had om tot uitgespeelde kansen te komen. Salzarulo trachtte in de slotfase met het inbrengen van een driedubbele wissel - Roger Ibañez, Sérgio Oliveira en Felix Afena-Gyan - de overwinning over de streep te trekken. In gevaar kwam Roma niet meer en zo reist de ploeg van Mourinho volgende week met het nodige vertrouwen af naar Arnhem voor het Conference League-treffen met Vitesse. Beide ploegen eindigden het duel uiteindelijk met tien man nadat De Roon tweemaal in korte tijd een gele kaart kreeg en Henrikh Mkhitaryan in blessuretijd voor verschillende overtredingen ook met zijn tweede gele kaart kon inrukken.

Marten de Roon krijgt Rood! ?? Het Oranje gekleurde Atalanta verliest van Roma en vlak voor tijd moet De Roon ook nog met rood het veld af! ?? Een minuut later krijgt ook Mkhitaryan zijn 2e gele kaart ????#ZiggoSport #SerieA #ROMATA pic.twitter.com/c8CyU19RB1 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 5, 2022