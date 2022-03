Gevallen wereldster schittert als vanouds: ‘Door hem heb ik schroef in enkel’

Zaterdag, 5 maart 2022 om 19:47

Philippe Coutinho is nog altijd de derde duurste voetballer aller tijden, maar had tot zijn huurtransfer naar Aston Villa al jaren weinig meer laten zien. De 29-jarige Braziliaan is na zijn (tijdelijke) vertrek bij Barcelona begonnen aan een opmerkelijke revival en gaf die zaterdagmiddag opnieuw gestalte. Coutinho nam zijn ploeg mee naar een overtuigende 4-0 zege tegen Southampton. "Voor mij absoluut de man van de wedstrijd", reageert zijn trainer Steven Gerrard.

Coutinho leidde met een slimme pass het eerste doelpunt in en leverde vervolgens een prachtige assist bij de tweede goal, door een lange bal met een subtiele voetbeweging panklaar te leggen voor landgenoot Douglas Luiz. Zelf maakte Coutinho er na rust 3-0 van door in het drukke strafschopgebied een knap staaltje kappen en draaien te bekronen met een laag schot in de verre hoek. Het bracht de aanvallende middenvelder een staande ovatie op Villa Park en lovende woorden van direct betrokkenen.

Philippe Coutinho heeft zijn tegenstander uitgekapt en schiet de 3-0 binnen.

"Ik was niet zo blij met onze tactische prestatie", sprak Southampton-manager Ralph Hasenhüttl na het duel. "We hadden grote problemen met de nummer 10", aldus de Duitser, uiteraard doelend op Coutinho. "Hij liet een niveau zien dat bij vlagen het niveau van de wedstrijd ontsteeg", vulde diens eigen trainer Gerrard aan. "Het was een waar genoegen om in het stadion te zijn." Gerrard wist al waar Coutinho toe in staat was, want de oud-middenvelder maakte de hoogtijdagen van de Braziliaan mee als medespeler bij Liverpool.

"Hij was vandaag terug in zijn Liverpool-vorm of zelfs een tikje daarboven", aldus de lyrische Gerrard, "Hij heeft de andere spelers bij de hand genomen. Het gaat erom dat spelers om hem heen voor beweging zorgen. Ollie Watkins en Danny Ings waren vandaag ook weergaloos", zei de coach, die nog niet vergeten was welk niveau Coutinho kan halen. "Als Phil in de stemming is, is hij een speler van wereldformaat. Hij heeft mijn voetbalcarrière waarschijnlijk een paar jaar eerder laten stoppen, want hij is de reden dat ik schroeven in mijn knieën en liezen heb!", lachte hij.

Gerrard koos ervoor om topaankoop Emiliano Buendía op de bank te zetten en Coutinho als enige nummer 10 te laten spelen. "De Braziliaan compenseerde het gemis van Buendía door de creativiteit van twee spelers te leveren", oordeelt the Guardian. "Hij was ongelofelijk", reageert oud-spits Clinton Morrison bij Sky Sports "Hij is een belachelijk goede speler."